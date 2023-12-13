В Португалии оценили игру Трубина в матче ЛЧ с Зальцбургом
«Бенфика» в 6-м туре переиграла австрийский клуб
Во вторник, 12 декабря, лиссабонская «Бенфика» в заключительно матче групповой стадии Лиги чемпионов одержала первую победу в турнире, обыграв на выезде австрийский РБ «Зальцбург» (3:1).
Этот выигрыш позволил команде Рогера Шмидта стать обладателем путевки в весеннюю стадию розыгрыша Лиги Европы - 1/16 финала.
Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин отыграл матч против «Зальцбурга» полностью.
«Очень спокойно отразил два удара Раткова в первом тайме и еще один от Доргелеса.
Он вытянулся для удара Сучича, но он был сильным и отбился от ноги Томаша Араужо», – охарактеризовало игру Трубина издание A Bolo.
Анатолий Трубин в нынешнем сезоне провел за «Бенфику» 17 матче во всех официальный турнирах, пропустил 16 голов.
Ранее стала известна оценка украинца за матч против «Зальцбурга».
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