Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Португалии оценили игру Трубина в матче ЛЧ с Зальцбургом
Лига чемпионов
13 декабря 2023, 11:08 | Обновлено 13 декабря 2023, 11:16
703
0

В Португалии оценили игру Трубина в матче ЛЧ с Зальцбургом

«Бенфика» в 6-м туре переиграла австрийский клуб

13 декабря 2023, 11:08 | Обновлено 13 декабря 2023, 11:16
703
0
В Португалии оценили игру Трубина в матче ЛЧ с Зальцбургом
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Во вторник, 12 декабря, лиссабонская «Бенфика» в заключительно матче групповой стадии Лиги чемпионов одержала первую победу в турнире, обыграв на выезде австрийский РБ «Зальцбург» (3:1).

Этот выигрыш позволил команде Рогера Шмидта стать обладателем путевки в весеннюю стадию розыгрыша Лиги Европы - 1/16 финала.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин отыграл матч против «Зальцбурга» полностью.

«Очень спокойно отразил два удара Раткова в первом тайме и еще один от Доргелеса.

Он вытянулся для удара Сучича, но он был сильным и отбился от ноги Томаша Араужо», – охарактеризовало игру Трубина издание A Bolo.

Анатолий Трубин в нынешнем сезоне провел за «Бенфику» 17 матче во всех официальный турнирах, пропустил 16 голов.

Ранее стала известна оценка украинца за матч против «Зальцбурга».

По теме:
Провалились так провались! МЮ установил клубный антирекорд в ЛЧ
МАТВЕЕВ: «Контратаки Шахтера могут стать грозным оружием»
МЮ стал обладателем антидостижения клубов Англии в ЛЧ
Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика РБ Зальцбург
Источник A Bola
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 декабря
Футбол | 13 декабря 2023, 07:20 0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 декабря

Важные события во всех видах спорта

ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
Хоккей | 12 декабря 2023, 15:35 1
ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире

Команда обыграла Эстонию

Йожеф САБО: «Хорватские и сербские тренеры намного хуже Шовковского»
Футбол | 13.12.2023, 10:20
Йожеф САБО: «Хорватские и сербские тренеры намного хуже Шовковского»
Йожеф САБО: «Хорватские и сербские тренеры намного хуже Шовковского»
Не только Интер. Артем Довбик заинтересовал еще два итальянских клуба
Футбол | 12.12.2023, 12:43
Не только Интер. Артем Довбик заинтересовал еще два итальянских клуба
Не только Интер. Артем Довбик заинтересовал еще два итальянских клуба
Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0
Футбол | 12.12.2023, 13:49
Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0
Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-лидер Шахтера и его жена-красотка объявили, что ждут первенца
Экс-лидер Шахтера и его жена-красотка объявили, что ждут первенца
11.12.2023, 13:08 7
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будет играть Кепа»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будет играть Кепа»
11.12.2023, 20:13 22
Футбол
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
12.12.2023, 13:41 8
Футбол
Норвежцы против всех, возвращение Пидручного и Джимы
Норвежцы против всех, возвращение Пидручного и Джимы
11.12.2023, 11:30 2
Биатлон
Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
11.12.2023, 17:45 84
Футбол
ВИДЕО. Фьюри с семьей улетел в Саудовскую Аравию – пока только на отдых
ВИДЕО. Фьюри с семьей улетел в Саудовскую Аравию – пока только на отдых
11.12.2023, 15:17 5
Бокс
Хирн назвал топ-5 боксеров современности. Нашлось ли там место для Усика?
Хирн назвал топ-5 боксеров современности. Нашлось ли там место для Усика?
11.12.2023, 11:48 3
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Украина стартовала с разгромной победы
ЧМ по хоккею U-20. Украина стартовала с разгромной победы
11.12.2023, 19:05 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем