В Португалии оценили игру Трубина в матче ЛЧ с Зальцбургом

Во вторник, 12 декабря, лиссабонская «Бенфика» в заключительно матче групповой стадии Лиги чемпионов одержала первую победу в турнире, обыграв на выезде австрийский РБ «Зальцбург» (3:1).

Этот выигрыш позволил команде Рогера Шмидта стать обладателем путевки в весеннюю стадию розыгрыша Лиги Европы - 1/16 финала.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин отыграл матч против «Зальцбурга» полностью.

«Очень спокойно отразил два удара Раткова в первом тайме и еще один от Доргелеса.

Он вытянулся для удара Сучича, но он был сильным и отбился от ноги Томаша Араужо», – охарактеризовало игру Трубина издание A Bolo.