Кто получил 9.2? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ
«Орлы» переиграли «РБ Зальцбург» 3:1 и вышли в евровесну
12 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе D между командами «РБ Зальцбург» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «орлов».
Благодаря этой победе португальский клуб пробился в Лигу Европу, заняв 3-е место и обогнав австрийский коллектив по дополнительным показателям.
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин отстоял в воротах весь поединок. Кроме пропущенного гола, украинец также совершил 5 сейвов.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Трубину оценку в 6.8 баллов.
Лучшим игроком матча стал Анхель Ди Мария (9.2), который отметился голом (прямой удар с углового) и ассистом.
Оценки WhoScored за матч РБ Лейпциг – Бенфика – 1:3
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