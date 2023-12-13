Кто получил 9.2? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ

12 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе D между командами «РБ Зальцбург» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «орлов».

Благодаря этой победе португальский клуб пробился в Лигу Европу, заняв 3-е место и обогнав австрийский коллектив по дополнительным показателям.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин отстоял в воротах весь поединок. Кроме пропущенного гола, украинец также совершил 5 сейвов.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Трубину оценку в 6.8 баллов.

Лучшим игроком матча стал Анхель Ди Мария (9.2), который отметился голом (прямой удар с углового) и ассистом.

Оценки WhoScored за матч РБ Лейпциг – Бенфика – 1:3