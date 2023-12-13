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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 01:25 | Обновлено 13 декабря 2023, 01:29
798
0

Кто получил 9.2? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ

«Орлы» переиграли «РБ Зальцбург» 3:1 и вышли в евровесну

13 декабря 2023, 01:25 | Обновлено 13 декабря 2023, 01:29
798
0
Кто получил 9.2? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

12 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе D между командами «РБ Зальцбург» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «орлов».

Благодаря этой победе португальский клуб пробился в Лигу Европу, заняв 3-е место и обогнав австрийский коллектив по дополнительным показателям.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин отстоял в воротах весь поединок. Кроме пропущенного гола, украинец также совершил 5 сейвов.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Трубину оценку в 6.8 баллов.

Лучшим игроком матча стал Анхель Ди Мария (9.2), который отметился голом (прямой удар с углового) и ассистом.

Оценки WhoScored за матч РБ Лейпциг – Бенфика – 1:3

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Анхель Ди Мария Анатолий Трубин лучший игрок WhoScored Бенфика РБ Зальцбург Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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