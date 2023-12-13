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Германия
13 декабря 2023, 10:07 | Обновлено 13 декабря 2023, 10:18
267
0

Настоящий гвардеец! Нойер провел юбилейную игру на клубном уровне

Немец сыграл в 700-й раз

13 декабря 2023, 10:07 | Обновлено 13 декабря 2023, 10:18
267
0
Настоящий гвардеец! Нойер провел юбилейную игру на клубном уровне
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Игра 6-го тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:0) стала юбилейной для голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.

Отныне на счету у 37-летнего вратаря ровно 700 игр на клубном уровне. В 318 поединках из них Нойер сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Мануэль Нойер до 2011 года выступал за «Шальке», после чего перешел в «Баварию».

Ранее стало известно, что Нойер продлил контракт с «Баварией».

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Мануэль Нойер Бавария
Источник Opta
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