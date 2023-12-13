Настоящий гвардеец! Нойер провел юбилейную игру на клубном уровне

Игра 6-го тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:0) стала юбилейной для голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.

Отныне на счету у 37-летнего вратаря ровно 700 игр на клубном уровне. В 318 поединках из них Нойер сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Мануэль Нойер до 2011 года выступал за «Шальке», после чего перешел в «Баварию».

Ранее стало известно, что Нойер продлил контракт с «Баварией».