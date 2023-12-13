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  4. Йожеф САБО: «Хорватские и сербские тренеры намного хуже Шовковского»
Украина. Премьер лига
13 декабря 2023, 10:20 | Обновлено 13 декабря 2023, 10:22
1215
3

Йожеф САБО: «Хорватские и сербские тренеры намного хуже Шовковского»

Специалист считает, что это оптимальный вариант для «Динамо»

13 декабря 2023, 10:20 | Обновлено 13 декабря 2023, 10:22
1215
3
Йожеф САБО: «Хорватские и сербские тренеры намного хуже Шовковского»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался относительно назначения главным тренером его бывшей команды Александра Шовковского.

– Йожеф Йожефович, как оцените назначение Шовковского главным тренером «Динамо»?
– Поздравляю Александра Владимировича. Я ему желаю только успехов, чтобы он вывел команду на хороший уровень. Как футболист, он был хороший, умненький и грамотный парень. Шовковский уже успел поработать помощником у таких тренеров, как Шевченко и Луческу, поэтому немножко опыта набрался.

– Было много разговоров, что зимой «Динамо» возглавит другой тренер, возможно, из-за рубежа.
– Шовковский выиграл все матчи, поэтому руководство «Динамо» решило поставить его. Это оптимальный вариант. Кого можно сейчас найти? Хорватские и сербские тренеры намного хуже Шовковского. Я не знаю, какой легионеры имеют «блат», что на два три-месяца берут наши команды, а потом уезжают. Берут непонятных лалатовичей, которые просто разваливают команды и ничего после себя не оставляют. Руководителям клубов надо же думать хоть немного!

– «Динамо» не потеряет еще пару лет в своем развитии, учитывая, что у Шовковского мало опыта?
– Да, опыта мало, но он его набирается. Еще несколько месяцев назад я говорил, что ему рано быть главным тренером, потому что у него мало опыта, но с тех пор он вырос.

– Вы уже видите по игре «Динамо» Шовковского или это еще «Динамо» Луческу?
– Это уже точно не «Динамо» Луческу. В последнее время румын уже махнул рукой на команду, тем более после перенесенной операции, в «Динамо» при нем не было дисциплины, играли, как могли.

Сейчас в команде уже видна рука Шовковского. Есть хорошая игровая дисциплина, меньше ошибок, прессинг при потере мяча, правда, не все ребята это усвоили. Что касается игры, то не могу сказать, что она идеальна. По игре с «Оболонью» тяжело что-то сказать, потому что соперник играл в меньшинстве.

– А может ли вратарь вообще стать хорошим главным тренером?
– Говорят, что нет, но я думаю, что в случае с Шовковским все будет хорошо. Посмотрим уже весной, когда «Динамо» будет играть с «Шахтером», «Днепром-1», «Кривбассом».

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Йожеф Сабо Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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potemkin78
а Кучеревский?
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+1
Avaksi
Той випадок, коли я десь згоден з Сабо. 
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+1
c_a_p2
Де хорвати і де ми...старий помиляється.
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-1
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