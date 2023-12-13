Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. В чем вина Свитолиной? Кирьос вспомнил Элину, говоря о размерах призовых
ATP
13 декабря 2023, 09:49 |
1441
1

В чем вина Свитолиной? Кирьос вспомнил Элину, говоря о размерах призовых

Австралиец выказал публичное недовольство

13 декабря 2023, 09:49 |
1441
1
В чем вина Свитолиной? Кирьос вспомнил Элину, говоря о размерах призовых
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что выступает против равенства призовых у женщин и мужчин на турнирах серии Grand Slam. Он подчеркнул, что есть очевидное несоответствие в продолжительности матчей на данных турнирах, учитывая, что женщины играют встречи максимум в трех сетах, а мужчины — в пяти.

«Я играл четыре часа на Открытом чемпионате Австралии, а Свитолина играла около 40 минут, и нам обоим заплатили одинаково», – заявил Кирьоса.

Напомним, Ник Кирьос пропустил почти весь 2023 год из-за травм колена и запястья.

Ранее Кирьос сделал шокирующее признание о желаемом.

По теме:
Свитолина и Калинина заявились на турнир в Аделаиде
Кирьос сделал шокирующее признание о желаемом
Возвращение года. Элина Свитолина получила награду WTA Awards
Ник Кирьос Элина Свитолина ATP
Источник The Athletic
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0
Футбол | 12 декабря 2023, 13:49 73
Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0
Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0

Алексей Сливченко – о новой-старой тенденции в стане «бело-синих»…

16-летняя Подрез впервые вышла в основу турнира WTA, обыграв американку
Теннис | 10 декабря 2023, 20:22 6
16-летняя Подрез впервые вышла в основу турнира WTA, обыграв американку
16-летняя Подрез впервые вышла в основу турнира WTA, обыграв американку

Вероника в единственном матче квалификации обыграла Алану Смит

Эрик ТЕН ХАГ: «Мы проиграли кампанию в Лиге чемпионов не в этом матче»
Футбол | 13.12.2023, 05:43
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы проиграли кампанию в Лиге чемпионов не в этом матче»
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы проиграли кампанию в Лиге чемпионов не в этом матче»
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
Футбол | 12.12.2023, 18:20
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Футбол | 12.12.2023, 17:44
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
aleks8-48
Это дело вкуса, теннисисты играют не друг для друга, а для тех, кто платит деньги. Мне, например, приятнее наблюдать 40 минут на грациозных дам, чем 4 часа на измождённых,потных мужиков. 
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика
Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика
11.12.2023, 15:29 22
Футбол
ВИДЕО. Фьюри с семьей улетел в Саудовскую Аравию – пока только на отдых
ВИДЕО. Фьюри с семьей улетел в Саудовскую Аравию – пока только на отдых
11.12.2023, 15:17 5
Бокс
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
11.12.2023, 16:44 54
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
12.12.2023, 15:35 1
Хоккей
Виктор Скрипник покинет Ворсклу. Назван новый клуб тренера
Виктор Скрипник покинет Ворсклу. Назван новый клуб тренера
11.12.2023, 16:24 24
Футбол
Бавария и Ман Сити следят за игроком Жироны, забившим Барселоне
Бавария и Ман Сити следят за игроком Жироны, забившим Барселоне
11.12.2023, 14:26
Футбол
Монзуль отстранена, Шовковский без приставки, Шевченко передумал?
Монзуль отстранена, Шовковский без приставки, Шевченко передумал?
12.12.2023, 06:24 1
Другие виды
ЧМ по хоккею U-20. Украина стартовала с разгромной победы
ЧМ по хоккею U-20. Украина стартовала с разгромной победы
11.12.2023, 19:05 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем