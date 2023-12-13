В чем вина Свитолиной? Кирьос вспомнил Элину, говоря о размерах призовых
Австралиец выказал публичное недовольство
28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что выступает против равенства призовых у женщин и мужчин на турнирах серии Grand Slam. Он подчеркнул, что есть очевидное несоответствие в продолжительности матчей на данных турнирах, учитывая, что женщины играют встречи максимум в трех сетах, а мужчины — в пяти.
«Я играл четыре часа на Открытом чемпионате Австралии, а Свитолина играла около 40 минут, и нам обоим заплатили одинаково», – заявил Кирьоса.
Напомним, Ник Кирьос пропустил почти весь 2023 год из-за травм колена и запястья.
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