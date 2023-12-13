Бензема вписал свое имя в историю клубных чемпионатов мира

Во вторник, 12 декабря, стартовал клубный чемпионат мира 2023 года. В стартовой игре турнира клуб «Аль-Иттихад» со счетом 3:0 разгромил «Окленд Сити».

Автором одного из голов клуба из Саудовской Аравии стал нападающий Карим Бензема.

Он стал первым игроком в истории, который отметился голом в четырех клубных чемпионатах мира.

Всего Бензема принимал участие в шести турнирах. Предыдущие пять француз выиграл в составе «Реала» – в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.