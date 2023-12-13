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Клубный чемпионат мира
13 декабря 2023, 08:38 | Обновлено 13 декабря 2023, 08:47
151
0

Бензема вписал свое имя в историю клубных чемпионатов мира

Француз вновь отличился

13 декабря 2023, 08:38 | Обновлено 13 декабря 2023, 08:47
151
0
Бензема вписал свое имя в историю клубных чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Во вторник, 12 декабря, стартовал клубный чемпионат мира 2023 года. В стартовой игре турнира клуб «Аль-Иттихад» со счетом 3:0 разгромил «Окленд Сити».

Автором одного из голов клуба из Саудовской Аравии стал нападающий Карим Бензема.

Он стал первым игроком в истории, который отметился голом в четырех клубных чемпионатах мира.

Всего Бензема принимал участие в шести турнирах. Предыдущие пять француз выиграл в составе «Реала» – в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.

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Карим Бензема клубный чемпионат мира по футболу Аль-Иттихад Джидда Окленд Сити рекорд
Источник Opta
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