Клубный чемпионат мира13 декабря 2023, 08:38 | Обновлено 13 декабря 2023, 08:47
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Бензема вписал свое имя в историю клубных чемпионатов мира
Француз вновь отличился
13 декабря 2023, 08:38 | Обновлено 13 декабря 2023, 08:47
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Во вторник, 12 декабря, стартовал клубный чемпионат мира 2023 года. В стартовой игре турнира клуб «Аль-Иттихад» со счетом 3:0 разгромил «Окленд Сити».
Автором одного из голов клуба из Саудовской Аравии стал нападающий Карим Бензема.
Он стал первым игроком в истории, который отметился голом в четырех клубных чемпионатах мира.
Всего Бензема принимал участие в шести турнирах. Предыдущие пять француз выиграл в составе «Реала» – в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.
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