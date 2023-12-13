Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Томас ТУХЕЛЬ: «Это был один из наших лучших матчей»
Лига чемпионов
13 декабря 2023, 07:32 | Обновлено 13 декабря 2023, 07:36
875
0

Томас ТУХЕЛЬ: «Это был один из наших лучших матчей»

Немецкий тренер – о матче «Баварии» с «МЮ» в Лиге чемпионов

13 декабря 2023, 07:32 | Обновлено 13 декабря 2023, 07:36
875
0
Томас ТУХЕЛЬ: «Это был один из наших лучших матчей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды над «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 в матче Лиги чемпионов:

«Когда играешь на «Олд Траффорд», никогда не бывает комфортно. Но мы показали хорошую игру. Мы очень хорошо оборонялись как команда и не позволили им создавать моменты. Было нелегко, но мы заслужили победу.

Нам нужна была реакция [после 1:5 от «Айнтрахта] – вот она, мы проявили характер, агрессивность и энергичность. Это был один из наших лучших матчей на групповом этапе», – рассказал Тухел.

«Бавария» в итоге стала победителем группы А, набрав 16 очков. «Манчестер Юнайтед» финишировал на 4-м месте с 4 пунктами и завершил еврокампанию в нынешнем сезоне.

По теме:
МЮ стал обладателем антидостижения клубов Англии в ЛЧ
Анчелотти стал в Реале обладателем рекорда по победам в ЛЧ
АРТЕТА: «Быть досрочно первыми в группе, мы бы на это подписались»
Бавария Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Бавария Лига чемпионов Томас Тухель
Источник Bayern & Germany
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
Футбол | 12 декабря 2023, 13:29 35
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера

«Тоттенхэм» готов активировать клаусулу игрока «Жироны»

Аль-Иттихад – Окленд Сити – 3:0. Как забил Бензема. Видео голов и обзор
Футбол | 13 декабря 2023, 05:17 0
Аль-Иттихад – Окленд Сити – 3:0. Как забил Бензема. Видео голов и обзор
Аль-Иттихад – Окленд Сити – 3:0. Как забил Бензема. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор стартового матча клубного чемпионата мира 2023.

С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
Футбол | 12.12.2023, 18:20
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0
Футбол | 12.12.2023, 13:49
Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0
Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0
Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
Футбол | 13.12.2023, 00:02
Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
Кепа дважды пропустил. Реал на последних минутах вырвал победу у Униона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фьюри с семьей улетел в Саудовскую Аравию – пока только на отдых
ВИДЕО. Фьюри с семьей улетел в Саудовскую Аравию – пока только на отдых
11.12.2023, 15:17 5
Бокс
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
11.12.2023, 20:47 13
Футбол
Монзуль отстранена, Шовковский без приставки, Шевченко передумал?
Монзуль отстранена, Шовковский без приставки, Шевченко передумал?
12.12.2023, 06:24 1
Другие виды
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будет играть Кепа»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будет играть Кепа»
11.12.2023, 20:13 22
Футбол
Экс-лидер Шахтера и его жена-красотка объявили, что ждут первенца
Экс-лидер Шахтера и его жена-красотка объявили, что ждут первенца
11.12.2023, 13:08 7
Футбол
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
С украинцем в топе. Обнародован рейтинг худших игроков в истории АПЛ
12.12.2023, 13:41 8
Футбол
Хирн назвал топ-5 боксеров современности. Нашлось ли там место для Усика?
Хирн назвал топ-5 боксеров современности. Нашлось ли там место для Усика?
11.12.2023, 11:48 3
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Украина выиграла второй матч на турнире
12.12.2023, 15:35 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем