Томас ТУХЕЛЬ: «Это был один из наших лучших матчей»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды над «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 в матче Лиги чемпионов:

«Когда играешь на «Олд Траффорд», никогда не бывает комфортно. Но мы показали хорошую игру. Мы очень хорошо оборонялись как команда и не позволили им создавать моменты. Было нелегко, но мы заслужили победу.

Нам нужна была реакция [после 1:5 от «Айнтрахта] – вот она, мы проявили характер, агрессивность и энергичность. Это был один из наших лучших матчей на групповом этапе», – рассказал Тухел.