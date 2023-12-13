Томас ТУХЕЛЬ: «Это был один из наших лучших матчей»
Немецкий тренер – о матче «Баварии» с «МЮ» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды над «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 в матче Лиги чемпионов:
«Когда играешь на «Олд Траффорд», никогда не бывает комфортно. Но мы показали хорошую игру. Мы очень хорошо оборонялись как команда и не позволили им создавать моменты. Было нелегко, но мы заслужили победу.
Нам нужна была реакция [после 1:5 от «Айнтрахта] – вот она, мы проявили характер, агрессивность и энергичность. Это был один из наших лучших матчей на групповом этапе», – рассказал Тухел.
«Бавария» в итоге стала победителем группы А, набрав 16 очков. «Манчестер Юнайтед» финишировал на 4-м месте с 4 пунктами и завершил еврокампанию в нынешнем сезоне.
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