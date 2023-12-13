Анчелотти стал в Реале обладателем рекорда по победам в ЛЧ

Во вторник, 12 декабря, в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов мадридский «Реал» переиграл в Берлине местный «Унион Берлин» со счетом 3:2.

Для главного тренера «галактикос» Карло Анчелотти эта победа стала 42-й во главе команды в чемпионском турнире. По этому показателю он опередил Мигеля Муньоса. При этом Анчелотти провел во главе «Реала» 56 матчей, а Муньос – 71.

Мадридский «Реал» в таблице группы С Лиги чемпионов занял первое место с 18 очками. Вторым стал «Наполи» (10 пунктов), далее финишировали «Брага» (4 балла) и «Унион Берлин» (2 очка).

Ранее Карло Анчелотти дал оценку победе «Реала» над «Унионом Берлин».