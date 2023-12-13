ФОТО. Вадим Урсу завоевал парный трофей на соревнованиях в Египте

Украинский теннисист Вадим Урсу выиграл парный трофей на хардовых соревнованиях ITF M15 в египетском Шарм-эш-Шейхе.

26-летний Урсу выступал в парном разряде в тандеме с Григорием Ломакиным из Казахстана.

Дуэт, сеяный под 2-м номером, в финале выиграл у итальянской пары Филиберто Фумагалли / Самуэль Винсент Руджери – 6:2, 4:6, [10:5]

В одиночном разряде Вадим Урсу и Юрий Джавакян дошли до стадии 1/2 финала, но выйти в решающий матч не сумели. Победителем стал итальянец Самуэль Винсент Руджери.

ITF M15. Шарм-эш-Шейх (Египет), хард

4–10 декабря 2023

Одиночки. Полуфиналы и финал

Пары. Полуфиналы и финал