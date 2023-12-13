ФОТО. Вадим Урсу завоевал парный трофей на соревнованиях в Египте
Украинский теннисист выступал в паре с Григорием Ломакиным из Казахстана.
Украинский теннисист Вадим Урсу выиграл парный трофей на хардовых соревнованиях ITF M15 в египетском Шарм-эш-Шейхе.
26-летний Урсу выступал в парном разряде в тандеме с Григорием Ломакиным из Казахстана.
Дуэт, сеяный под 2-м номером, в финале выиграл у итальянской пары Филиберто Фумагалли / Самуэль Винсент Руджери – 6:2, 4:6, [10:5]
В одиночном разряде Вадим Урсу и Юрий Джавакян дошли до стадии 1/2 финала, но выйти в решающий матч не сумели. Победителем стал итальянец Самуэль Винсент Руджери.
ITF M15. Шарм-эш-Шейх (Египет), хард
4–10 декабря 2023
Одиночки. Полуфиналы и финал
Пары. Полуфиналы и финал
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