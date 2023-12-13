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Наполи
12.12.2023 22:00 – FT 2 : 0
Брага
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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 03:35 | Обновлено 13 декабря 2023, 04:00
46
0

Наполи – Брага – 2:0. Курьезный автогол в матче за путевку. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

13 декабря 2023, 03:35 | Обновлено 13 декабря 2023, 04:00
46
0
Наполи – Брага – 2:0. Курьезный автогол в матче за путевку. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря состоялись поединки последнего 6-го тура группы В Лиги чемпионов.

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямой игре за путевку в 1/8 финала итальянский Наполи выиграл у португальской Браги со счетом 2:0.

Из группы в плей-офф ЛЧ вышли Реал Мадрид и Наполи, а Брага весной будет играть в Лиге Европы.

Лига чемпионов 2023/24

6-й тур, 12 декабря

Наполи – Брага – 2:0

Гол: Саатчи, 9 (автогол), Осимхен, 33.

Видеообзор матча

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
9’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Сердар Саатчи (Брага).
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Лига чемпионов Наполи Брага видео голов и обзор Виктор Осимхен автогол
Источник Sport.ua
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