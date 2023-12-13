Лига чемпионов13 декабря 2023, 03:35 | Обновлено 13 декабря 2023, 04:00
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Наполи – Брага – 2:0. Курьезный автогол в матче за путевку. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
13 декабря 2023, 03:35 | Обновлено 13 декабря 2023, 04:00
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12 декабря состоялись поединки последнего 6-го тура группы В Лиги чемпионов.
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В прямой игре за путевку в 1/8 финала итальянский Наполи выиграл у португальской Браги со счетом 2:0.
Из группы в плей-офф ЛЧ вышли Реал Мадрид и Наполи, а Брага весной будет играть в Лиге Европы.
Лига чемпионов 2023/24
6-й тур, 12 декабря
Наполи – Брага – 2:0
Гол: Саатчи, 9 (автогол), Осимхен, 33.
Видеообзор матча
События матча
33’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
9’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Сердар Саатчи (Брага).
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