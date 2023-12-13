Наполи – Брага – 2:0. Курьезный автогол в матче за путевку. Видео голов

12 декабря состоялись поединки последнего 6-го тура группы В Лиги чемпионов.

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В прямой игре за путевку в 1/8 финала итальянский Наполи выиграл у португальской Браги со счетом 2:0.

Из группы в плей-офф ЛЧ вышли Реал Мадрид и Наполи, а Брага весной будет играть в Лиге Европы.

Лига чемпионов 2023/24

6-й тур, 12 декабря

Наполи – Брага – 2:0

Гол: Саатчи, 9 (автогол), Осимхен, 33.

Видеообзор матча