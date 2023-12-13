Лига чемпионов13 декабря 2023, 00:59 | Обновлено 13 декабря 2023, 01:16
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ВИДЕО. Пресс-конференция Пушича перед матчем против Порту
Встреча донецкого «Шахтера» против «Порту» состоится 13 декабря в 22:00
13 декабря 2023, 00:59 | Обновлено 13 декабря 2023, 01:16
81
0
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов.
Встреча донецкого клуба против «Порту» состоится 13 декабря в 22:00 в Португалии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ситуация в группе: Барселона (12 очков), Порту (9), Шахтер (9), Антверпен (0).
Победитель матча выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, ничья устраивает португальскую команду.
ВИДЕО. Пресс-конференция Пушича перед матчем против Порту
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