Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов.

Встреча донецкого клуба против «Порту» состоится 13 декабря в 22:00 в Португалии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ситуация в группе: Барселона (12 очков), Порту (9), Шахтер (9), Антверпен (0).

Победитель матча выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, ничья устраивает португальскую команду.

ВИДЕО. Пресс-конференция Пушича перед матчем против Порту