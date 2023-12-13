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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 00:59 | Обновлено 13 декабря 2023, 01:16
81
0

ВИДЕО. Пресс-конференция Пушича перед матчем против Порту

Встреча донецкого «Шахтера» против «Порту» состоится 13 декабря в 22:00

13 декабря 2023, 00:59 | Обновлено 13 декабря 2023, 01:16
81
0
ВИДЕО. Пресс-конференция Пушича перед матчем против Порту
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов.

Встреча донецкого клуба против «Порту» состоится 13 декабря в 22:00 в Португалии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ситуация в группе: Барселона (12 очков), Порту (9), Шахтер (9), Антверпен (0).

Победитель матча выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, ничья устраивает португальскую команду.

ВИДЕО. Пресс-конференция Пушича перед матчем против Порту

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Шахтер Донецк пресс-конференция Лига чемпионов Порту Порту - Шахтер Марино Пушич видео
Источник Sport.ua
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