ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку на Драгау перед игрой с Порту
Решающий матч группы H Лиги чемпионов пройдет 13 декабря в Португалии
Вечером 12 декабря футболисты «Шахтера» накануне встречи группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» провели тренировку на поле стадиона «Драгау», домашней арены португальского клуба.
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Первые 15 минут занятия «горняков», как это предусмотрено регламентом УЕФА, были открыты для представителей СМИ. Журналисты имели возможность наблюдать за разминкой и некоторыми упражнениями команды.
Дальше сессия продолжилась за закрытой дверью и в общей сложности длилась почти час. Подопечные Марино Пушича поработали над удержанием мяча, коротким и средним прядем, ударами по воротам, а также сыграли двусторонку на ограниченном участке поля.
Поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Шахтер» состоится в среду, 13 декабря. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку на Драгау перед игрой с Порту
⭐️ Усі думки – про завтрашню битву Ліги чемпіонів ⭐️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 12, 2023
Чекаєте матчу? 😍#Shakhtar #UCL #ПортуШахтар pic.twitter.com/0uDO5YvCzw
🤩 Настрій – Ліга чемпіонів ⭐️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 12, 2023
📸 Дивіться більше фото з передматчевого тренування команди ⬇️https://t.co/6riZOnX7pS#Shakhtar #UCL #ПортуШахтар pic.twitter.com/3n7JjOIdG5
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