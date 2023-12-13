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Лига чемпионов
13 декабря 2023, 03:23 | Обновлено 13 декабря 2023, 03:36
39
0

ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку на Драгау перед игрой с Порту

Решающий матч группы H Лиги чемпионов пройдет 13 декабря в Португалии

13 декабря 2023, 03:23 | Обновлено 13 декабря 2023, 03:36
39
0
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку на Драгау перед игрой с Порту
ФК Шахтар

Вечером 12 декабря футболисты «Шахтера» накануне встречи группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» провели тренировку на поле стадиона «Драгау», домашней арены португальского клуба.

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Первые 15 минут занятия «горняков», как это предусмотрено регламентом УЕФА, были открыты для представителей СМИ. Журналисты имели возможность наблюдать за разминкой и некоторыми упражнениями команды.

Дальше сессия продолжилась за закрытой дверью и в общей сложности длилась почти час. Подопечные Марино Пушича поработали над удержанием мяча, коротким и средним прядем, ударами по воротам, а также сыграли двусторонку на ограниченном участке поля.

Поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Шахтер» состоится в среду, 13 декабря. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку на Драгау перед игрой с Порту

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Порту - Шахтер Марино Пушич видео тренировка
Источник ФК Шахтер Донецк
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