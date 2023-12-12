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  4. Тренер Порту: «Матч с Шахтером – финал, а мы хорошо играем финалы»
Лига чемпионов
12 декабря 2023, 23:12 |
238
1

Тренер Порту: «Матч с Шахтером – финал, а мы хорошо играем финалы»

Сержиу Консейсау оценил решающий матч группового этапа Лиги чемпионов

12 декабря 2023, 23:12 |
238
1
Тренер Порту: «Матч с Шахтером – финал, а мы хорошо играем финалы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

В среду «Порту» примет «Шахтер» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Хозяевам для выхода в плей-офф хватит ничьей, а украинской команде нужна только победа.

Игра оценил тренер Драконов Сержиу Консейсау.

«Шахтер» в группе проиграл по разу нам и «Барселоне». У них новый тренер, и я вижу, что они приобрели определенную стабильность. Мы знаем, что Украина проходит через сложный период, мы им сочувствуем, но выйдем играть в футбол. Пусть победит лучший, и я надеюсь, что лучшими будут игроки «Порту».

«Это финальный матч, а мы обычно хорошо показываем себя в финалах. Базово «Шахтер» играет 4-3-3, не так уж сильно они изменились после нашей прошлой встречи. Мы хотим выйти в плей-офф».

«Финансовой бонус за плей-офф? Я не директор клуба, не финансовый менеджер. Я тут, чтобы побеждать. «Порту» привык играть в плей-офф ЛЧ, мы здесь, чтобы выигрывать», — сказал Консейсау.

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Сержиу Консейсау Порту Порту - Шахтер Шахтер Донецк Лига чемпионов
Источник A Bola
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Дані Рохас
Ну шош, с позиции силы тренер выступает, как подобает хозяевам. Посмотрим как оно будет, кэфы многое говорят, увидим что ждёт нас на Драгау
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