Тренер Порту: «Матч с Шахтером – финал, а мы хорошо играем финалы»

В среду «Порту» примет «Шахтер» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Хозяевам для выхода в плей-офф хватит ничьей, а украинской команде нужна только победа.

Игра оценил тренер Драконов Сержиу Консейсау.

«Шахтер» в группе проиграл по разу нам и «Барселоне». У них новый тренер, и я вижу, что они приобрели определенную стабильность. Мы знаем, что Украина проходит через сложный период, мы им сочувствуем, но выйдем играть в футбол. Пусть победит лучший, и я надеюсь, что лучшими будут игроки «Порту».

«Это финальный матч, а мы обычно хорошо показываем себя в финалах. Базово «Шахтер» играет 4-3-3, не так уж сильно они изменились после нашей прошлой встречи. Мы хотим выйти в плей-офф».

«Финансовой бонус за плей-офф? Я не директор клуба, не финансовый менеджер. Я тут, чтобы побеждать. «Порту» привык играть в плей-офф ЛЧ, мы здесь, чтобы выигрывать», — сказал Консейсау.