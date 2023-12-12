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Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 23:10 | Обновлено 12 декабря 2023, 23:19
164
0

ПУШИЧ: «В стартовом составе возможны изменения. Не все готовы на 100%»

Главный тренер «Шахтера» поделился ожиданиями от матча ЛЧ против «Порту»

12 декабря 2023, 23:10 | Обновлено 12 декабря 2023, 23:19
164
0
ПУШИЧ: «В стартовом составе возможны изменения. Не все готовы на 100%»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Порту», который пройдет 13 декабря в Португалии.

«За мое время в команде мы очень изменились. Я доволен реакцией игроков на нашу работу. Игроки принимают мою философию. Команда – главное для меня. Футболисты делают немало, чтобы добиться результата.

В стартовом составе возможны изменения. Не все игроки готовы на 100%. Конопля отсутствует. Есть еще футболисты, не готовые на все 100%. Накануне был трудный матч в УПЛ и тяжелая дорога в Порту. На поле выйдут игроки, которые на 100% готовы в физическом плане и других компонентах игры.

Мы очень амбициозны. Если уже так близко к выходу в плей-офф Лиги чемпионов, то хочется большего. И мы будем играть так, чтобы добиться этого. Хочу увидеть завтра эти амбиции на поле».

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Источник Трибуна
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