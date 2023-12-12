ПУШИЧ: «В стартовом составе возможны изменения. Не все готовы на 100%»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Порту», который пройдет 13 декабря в Португалии.

«За мое время в команде мы очень изменились. Я доволен реакцией игроков на нашу работу. Игроки принимают мою философию. Команда – главное для меня. Футболисты делают немало, чтобы добиться результата.

В стартовом составе возможны изменения. Не все игроки готовы на 100%. Конопля отсутствует. Есть еще футболисты, не готовые на все 100%. Накануне был трудный матч в УПЛ и тяжелая дорога в Порту. На поле выйдут игроки, которые на 100% готовы в физическом плане и других компонентах игры.

Мы очень амбициозны. Если уже так близко к выходу в плей-офф Лиги чемпионов, то хочется большего. И мы будем играть так, чтобы добиться этого. Хочу увидеть завтра эти амбиции на поле».