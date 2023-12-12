Жребий Кубка Франции. Клубу дивизиона 6 выпал ПСЖ. Радовались как никогда

Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Франции.

Cоперником «ПСЖ» будет «Ревель», выступающий в 6-м дивизионе.

В аматорской команде радовались результатам жеребьевки как никогда.

Клуб «Ревель» выложил в соцсетях реакцию игроком на результаты жребия.

«Страсбург», за который выступает украинский защитник Эдуард Соболь, сыграет против клуба «Авуан» из 4-го дивизиона.

Базовая дата матчей 1/32 финала – 7 января. Одной из самых интересных пар будет: «Ланс» – «Монако».

ВИДЕО. Как Ревель радовался, что попал на ПСЖ в Кубке Франции

Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Франции