Жребий Кубка Франции. Клубу дивизиона 6 выпал ПСЖ. Радовались как никогда
«Страсбург» с украинцем Эдуардом Соболем сыграет против клуба «Авуан»
Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Франции.
Cоперником «ПСЖ» будет «Ревель», выступающий в 6-м дивизионе.
В аматорской команде радовались результатам жеребьевки как никогда.
Клуб «Ревель» выложил в соцсетях реакцию игроком на результаты жребия.
«Страсбург», за который выступает украинский защитник Эдуард Соболь, сыграет против клуба «Авуан» из 4-го дивизиона.
Базовая дата матчей 1/32 финала – 7 января. Одной из самых интересных пар будет: «Ланс» – «Монако».
ВИДЕО. Как Ревель радовался, что попал на ПСЖ в Кубке Франции
Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Франции
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