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  4. Жребий Кубка Франции. Клубу дивизиона 6 выпал ПСЖ. Радовались как никогда
Франция
12 декабря 2023, 21:23 | Обновлено 12 декабря 2023, 21:36
621
2

Жребий Кубка Франции. Клубу дивизиона 6 выпал ПСЖ. Радовались как никогда

«Страсбург» с украинцем Эдуардом Соболем сыграет против клуба «Авуан»

12 декабря 2023, 21:23 | Обновлено 12 декабря 2023, 21:36
621
2
Жребий Кубка Франции. Клубу дивизиона 6 выпал ПСЖ. Радовались как никогда
ФК Ревель

Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Франции.

Cоперником «ПСЖ» будет «Ревель», выступающий в 6-м дивизионе.

В аматорской команде радовались результатам жеребьевки как никогда.

Клуб «Ревель» выложил в соцсетях реакцию игроком на результаты жребия.

«Страсбург», за который выступает украинский защитник Эдуард Соболь, сыграет против клуба «Авуан» из 4-го дивизиона.

Базовая дата матчей 1/32 финала – 7 января. Одной из самых интересных пар будет: «Ланс» – «Монако».

ВИДЕО. Как Ревель радовался, что попал на ПСЖ в Кубке Франции

Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Франции

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Кубок Франции по футболу жеребьевка ПСЖ Страсбург Эдуард Соболь Ланс Монако
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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AndiM
А в нас перед кожним жеребкуванням у гравців і в вболівальників повні штани - всі трусяться і молять бога щоб потрапило якесь дно.
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