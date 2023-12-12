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Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 20:47 | Обновлено 12 декабря 2023, 21:00
206
0

Александрия проведет зимние учебно-тренировочные сборы в Турции

Команда Руслана Ротаня будет отдыхать до 17 января

12 декабря 2023, 20:47 | Обновлено 12 декабря 2023, 21:00
206
0
Александрия проведет зимние учебно-тренировочные сборы в Турции
ФК Александрия

Как стало известно Sport.ua, после пятидневных занятий в Александрии горожане 17 января 2024 отправятся на учебно-тренировочные сборы в Турцию, где проведут 9 спаррингов.

По возвращении домой команда несколько дней будет целенаправленно готовиться к календарному поединку 18-го тура чемпионата Украины – с «Шахтером», который состоится 24 февраля.

По информации Sport.ua, в лазарете находятся только Николай Михайленко и Артур Микитишин. Будут ли они в составе делегации, которая отправится в Турцию, – зависит от того, как пройдет их восстановление после травм.

Точно будет в расположении «Александрии» на зарубежном этапе подготовки Денис Костышин, вернувшийся после года выступлений в США.

В Турции присоединится к горожанам эквадорец Мэдисон Хулио, подписавший предварительное соглашение. Он узаконит свои деловые отношения с клубом в январе. Это будет не последний новобранец в «Александрии».

«Александрия» занимает 11-е место в Украинской Премьер-лиге, набрав 16 очков.

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Александрия Руслан Ротань учебно-тренировочные сборы Денис Костышин Николай Михайленко Артур Микитишин инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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