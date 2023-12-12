Александрия проведет зимние учебно-тренировочные сборы в Турции

Как стало известно Sport.ua, после пятидневных занятий в Александрии горожане 17 января 2024 отправятся на учебно-тренировочные сборы в Турцию, где проведут 9 спаррингов.

По возвращении домой команда несколько дней будет целенаправленно готовиться к календарному поединку 18-го тура чемпионата Украины – с «Шахтером», который состоится 24 февраля.

По информации Sport.ua, в лазарете находятся только Николай Михайленко и Артур Микитишин. Будут ли они в составе делегации, которая отправится в Турцию, – зависит от того, как пройдет их восстановление после травм.

Точно будет в расположении «Александрии» на зарубежном этапе подготовки Денис Костышин, вернувшийся после года выступлений в США.

В Турции присоединится к горожанам эквадорец Мэдисон Хулио, подписавший предварительное соглашение. Он узаконит свои деловые отношения с клубом в январе. Это будет не последний новобранец в «Александрии».

«Александрия» занимает 11-е место в Украинской Премьер-лиге, набрав 16 очков.