Сегодня, 11 декабря 2023 года состоялся матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между харьковским «Металлистом 1925» и «Александрией». Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Поединок проходил на киевском стадионе «Левый Берег» и почти без зрителей. Единственным наблюдателем на игре, кроме журналистов и клубных работников, был снеговик, который, впрочем, также получил свою аккредитацию представителя СМИ. Его слепили на одном из пустых мест стадиона.

ФОТО. На матче Металлист 1925 – Александрия присутствовал зритель-снеговик