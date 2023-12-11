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  4. ФОТО. На матче Металлист 1925 – Александрия присутствовал зритель-снеговик
Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 17:02 |
1204
0

ФОТО. На матче Металлист 1925 – Александрия присутствовал зритель-снеговик

Ему даже выдали аккредитацию на поединок

11 декабря 2023, 17:02 |
1204
0
ФОТО. На матче Металлист 1925 – Александрия присутствовал зритель-снеговик
УПЛ

Сегодня, 11 декабря 2023 года состоялся матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между харьковским «Металлистом 1925» и «Александрией». Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Поединок проходил на киевском стадионе «Левый Берег» и почти без зрителей. Единственным наблюдателем на игре, кроме журналистов и клубных работников, был снеговик, который, впрочем, также получил свою аккредитацию представителя СМИ. Его слепили на одном из пустых мест стадиона.

ФОТО. На матче Металлист 1925 – Александрия присутствовал зритель-снеговик

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Источник Sport.ua
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