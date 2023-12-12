Лунин оказался в запасе мадридского Реала на матч против Унион Берлин

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве «Реала» Мадрид на матч Лиги чемпионов.

В поединке 6-го тура ЛЧ «Реал» играет на выезде против немецкого клуба «Унион Берлин».

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Встреча начнется 12 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Место в воротах галактикос с первых минут займет испанский голкипер Кепа Аррисабалага.

Мадридский «Реал» досрочно обеспечил себе место в 1/8 финала ЛЧ, выиграв все 5 матчей в группе C (15 очков).

Стартовые составы команд на матч Унион Берлин – Реал Мадрид