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Лига чемпионов
12 декабря 2023, 20:19 | Обновлено 12 декабря 2023, 20:28
409
0

Лунин оказался в запасе мадридского Реала на матч против Унион Берлин

Матч 6-го тура Лиги чемпионов пройдет 12 декабря в 22:00

12 декабря 2023, 20:19 | Обновлено 12 декабря 2023, 20:28
409
0
Лунин оказался в запасе мадридского Реала на матч против Унион Берлин
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве «Реала» Мадрид на матч Лиги чемпионов.

В поединке 6-го тура ЛЧ «Реал» играет на выезде против немецкого клуба «Унион Берлин».

Все самые яркие моменты ЛЧ доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 12 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Место в воротах галактикос с первых минут займет испанский голкипер Кепа Аррисабалага.

Мадридский «Реал» досрочно обеспечил себе место в 1/8 финала ЛЧ, выиграв все 5 матчей в группе C (15 очков).

Стартовые составы команд на матч Унион Берлин Реал Мадрид

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Реал Мадрид Унион Берлин Лига чемпионов стартовые составы Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Источник Sport.ua
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