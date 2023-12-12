Миллионы гривен. Минай узнал стоимость установки освещения на стадионе

По информации ТаТоТаке, для установки освещения на стадионе «Миная» клубу придется выложить около 16 миллионов гривен.

Именно из-за отсутствия освещения, которое является обязательным для стадионов, принимающих матчи УПЛ, не была доиграна встреча «Миная» и «Динамо».

Сообщается, что «Минаю» дали время на установку освещения, но клуб вряд ли потянет ценник в 16 миллионов гривен.

Учитывая вероятный вылет в Первую лигу, где таких требований по освещению нет, руководство, скорее всего, заниматься этой проблемой сейчас не будет.