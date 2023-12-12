Миллионы гривен. Минай узнал стоимость установки освещения на стадионе
Вряд ли клуб будет этим заниматься
По информации ТаТоТаке, для установки освещения на стадионе «Миная» клубу придется выложить около 16 миллионов гривен.
Именно из-за отсутствия освещения, которое является обязательным для стадионов, принимающих матчи УПЛ, не была доиграна встреча «Миная» и «Динамо».
Сообщается, что «Минаю» дали время на установку освещения, но клуб вряд ли потянет ценник в 16 миллионов гривен.
Учитывая вероятный вылет в Первую лигу, где таких требований по освещению нет, руководство, скорее всего, заниматься этой проблемой сейчас не будет.
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