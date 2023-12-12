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Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 19:13 | Обновлено 12 декабря 2023, 19:45
2059
2

Миллионы гривен. Минай узнал стоимость установки освещения на стадионе

Вряд ли клуб будет этим заниматься

12 декабря 2023, 19:13 | Обновлено 12 декабря 2023, 19:45
2059
2
Миллионы гривен. Минай узнал стоимость установки освещения на стадионе
ФК Минай

По информации ТаТоТаке, для установки освещения на стадионе «Миная» клубу придется выложить около 16 миллионов гривен.

Именно из-за отсутствия освещения, которое является обязательным для стадионов, принимающих матчи УПЛ, не была доиграна встреча «Миная» и «Динамо».

Сообщается, что «Минаю» дали время на установку освещения, но клуб вряд ли потянет ценник в 16 миллионов гривен.

Учитывая вероятный вылет в Первую лигу, где таких требований по освещению нет, руководство, скорее всего, заниматься этой проблемой сейчас не будет.

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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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New Zealander
Окей. А скільки коштує щоб поміняти кабелі до прожекторів на стадіоні Авангард в Ужгороді? Думаю дешевше
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