Возьмет ли Байер трофей? Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Германии

10 декабря состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Германии по футболу.

Лидер Бундеслиги «Байер» в 4-м раунде турнира сыграет против «Штутгарта».

«Саарбрюкен», который в 1/16 финала выбил «Бавария», а в 1/8 обыграл «Айнтрахт Ф», в четвертьфинале сыграет против «Боруссии М».

Поединки четвертьфинала Кубка Германии состоятся 30/31 января и 6/7 февраля 2024 года.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Германии 2023/24: