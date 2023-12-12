Возьмет ли Байер трофей? Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Германии
Хаби Алонсо и компания разыграют путевку в 1/2 финала в матче со «Штутгартом»
10 декабря состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Германии по футболу.
Лидер Бундеслиги «Байер» в 4-м раунде турнира сыграет против «Штутгарта».
«Саарбрюкен», который в 1/16 финала выбил «Бавария», а в 1/8 обыграл «Айнтрахт Ф», в четвертьфинале сыграет против «Боруссии М».
Поединки четвертьфинала Кубка Германии состоятся 30/31 января и 6/7 февраля 2024 года.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Германии 2023/24:
- Саарбрюкен – Боруссия М
- Герта – Кайзерслаутерн
- Байер – Штутгарт
- Санкт-Паули – Фортуна Дюссельдорф
Die Viertelfinalbegegnungen stehen fest! 🏆😎— DFB-Pokal (@DFB_Pokal) December 10, 2023
Auf welches Duell freut ihr euch am meisten? 🤩#DFBPokal #BERLIN2024 #GEWINNERBLEIBT | @TARGOBANK pic.twitter.com/4pIgP0iyZ8
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