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Германия
12 декабря 2023, 19:10 | Обновлено 12 декабря 2023, 19:17
1161
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Возьмет ли Байер трофей? Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Германии

Хаби Алонсо и компания разыграют путевку в 1/2 финала в матче со «Штутгартом»

12 декабря 2023, 19:10 | Обновлено 12 декабря 2023, 19:17
1161
2
Возьмет ли Байер трофей? Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

10 декабря состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Германии по футболу.

Лидер Бундеслиги «Байер» в 4-м раунде турнира сыграет против «Штутгарта».

«Саарбрюкен», который в 1/16 финала выбил «Бавария», а в 1/8 обыграл «Айнтрахт Ф», в четвертьфинале сыграет против «Боруссии М».

Поединки четвертьфинала Кубка Германии состоятся 30/31 января и 6/7 февраля 2024 года.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Германии 2023/24:

  • Саарбрюкен – Боруссия М
  • Герта – Кайзерслаутерн
  • Байер – Штутгарт
  • Санкт-Паули – Фортуна Дюссельдорф

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Источник Немецкий футбольный союз
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Комментарии 2
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luceorius
 З восьми чвертьфіналістів тільки три представляють Бундеслігу - схоже, у Німеччині також падає престиж цього турніру.
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SuperMario
Ну это похоже на досрочный финал..
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