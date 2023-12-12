С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
«Жирона» встретится с «Эльче», «Барселона» проведет матч против «Барбастро», «Реал vs «Арандина»
12 декабря состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании по футболу.
Действующий обладатель Кубка «Реал» Мадрид в 4-м раунде турнира сыграет против клуба из 4-го по силе дивизиона Испании «Арандина». Стоит предположить, что украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды на этот матч.
Еще один испанский гранд «Барселона» также встретится с представителем Сегунды РФЕФ – «Барбастро».
«Жирона» вместе с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым поборется за путевку в 1/8 финала с «Эльче».
«Валенсия» и Роман Яремчук сыграют против «Картахены» из Сегунды.
4 испанских клуба «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Осасуна» проведут первые поединки в текущем розыгрыше Кубка, поскольку в прошлом году они стали полуфиналистами турнира.
Поединки 1/16 финала испанского Кубка состоятся в январе 2024 года.
Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании 2023/24:
- Барбастро – Барселона
- Арандина – Реал Мадрид
- Кастельон – Осасуна
- Луго – Атлетико Мадрид
- Малага – Реал Сосьедад
- Унионистас де Саламанка – Вильярреал
- Эльче – Жирона
- Бургос – Мальорка
- Тенерифе – Лас-Пальмас
- Эспаньол – Хетафе
- Расинг Ферроль – Севилья
- Уэска – Райо Вальекано
- Аморебьета – Сельта
- Картахена – Валенсия
- Эйбар – Атлетик
- Алавес – Бетис
🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | ¡¡ESTOS SON LOS EMPAREJAMIENTOS DE DIECISEISAVOS!!— RFEF (@rfef) December 12, 2023
🗓️ Los partidos se disputarán entre los días 6 y 7 de enero de 2024. ¿Hay mejor manera de empezar el año que con el mejor fútbol?
ℹ️ Toda la información: https://t.co/igaMW4gzXn#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/5Kn0lnFSlT
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