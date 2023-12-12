С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании

12 декабря состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

Действующий обладатель Кубка «Реал» Мадрид в 4-м раунде турнира сыграет против клуба из 4-го по силе дивизиона Испании «Арандина». Стоит предположить, что украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды на этот матч.

Еще один испанский гранд «Барселона» также встретится с представителем Сегунды РФЕФ – «Барбастро».

«Жирона» вместе с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым поборется за путевку в 1/8 финала с «Эльче».

«Валенсия» и Роман Яремчук сыграют против «Картахены» из Сегунды.

4 испанских клуба «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Осасуна» проведут первые поединки в текущем розыгрыше Кубка, поскольку в прошлом году они стали полуфиналистами турнира.

Поединки 1/16 финала испанского Кубка состоятся в январе 2024 года.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании 2023/24:

Барбастро – Барселона

Арандина – Реал Мадрид

Кастельон – Осасуна

Луго – Атлетико Мадрид

Малага – Реал Сосьедад

Унионистас де Саламанка – Вильярреал

Эльче – Жирона

Бургос – Мальорка

Тенерифе – Лас-Пальмас

Эспаньол – Хетафе

Расинг Ферроль – Севилья

Уэска – Райо Вальекано

Аморебьета – Сельта

Картахена – Валенсия

Эйбар – Атлетик

Алавес – Бетис