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Испания
12 декабря 2023, 18:20 | Обновлено 12 декабря 2023, 18:27
2308
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С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании

«Жирона» встретится с «Эльче», «Барселона» проведет матч против «Барбастро», «Реал vs «Арандина»

12 декабря 2023, 18:20 | Обновлено 12 декабря 2023, 18:27
2308
0
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

Действующий обладатель Кубка «Реал» Мадрид в 4-м раунде турнира сыграет против клуба из 4-го по силе дивизиона Испании «Арандина». Стоит предположить, что украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин выйдет в стартовом составе команды на этот матч.

Еще один испанский гранд «Барселона» также встретится с представителем Сегунды РФЕФ – «Барбастро».

«Жирона» вместе с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым поборется за путевку в 1/8 финала с «Эльче».

«Валенсия» и Роман Яремчук сыграют против «Картахены» из Сегунды.

4 испанских клуба «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Осасуна» проведут первые поединки в текущем розыгрыше Кубка, поскольку в прошлом году они стали полуфиналистами турнира.

Поединки 1/16 финала испанского Кубка состоятся в январе 2024 года.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании 2023/24:

  • Барбастро – Барселона
  • Арандина – Реал Мадрид
  • Кастельон – Осасуна
  • Луго – Атлетико Мадрид
  • Малага – Реал Сосьедад
  • Унионистас де Саламанка – Вильярреал
  • Эльче – Жирона
  • Бургос – Мальорка
  • Тенерифе – Лас-Пальмас
  • Эспаньол – Хетафе
  • Расинг Ферроль – Севилья
  • Уэска – Райо Вальекано
  • Аморебьета – Сельта
  • Картахена – Валенсия
  • Эйбар – Атлетик
  • Алавес – Бетис

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Кастельон Бургос Мальорка Картахена Барселона Реал Мадрид Андрей Лунин Осасуна Луго Атлетико Мадрид Малага Реал Сосьедад Вильярреал Эльче Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков Эспаньол Хетафе Севилья Уэска Райо Вальекано Валенсия Роман Яремчук Эйбар Атлетик Бильбао Алавес Бетис Кубок Испании по футболу
Источник RFEF
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