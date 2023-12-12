Серхи РОБЕРТО: «Хотел бы поиграть в МЛС»

Контракт Серхи Роберто с «Барселоной» истекает летом 2024 года и до сих пор не продлен. 31-летний испанский полузащитник прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер Майами», где выступают экс-игроки каталонцев Лионель Месси, Жоржи Альба и Серхио Бускетс:

«Слухи об «Интер Майами» или «Палмейрас»... все это ложь. Я хотел бы поиграть в МЛС в будущем, но еще не время для этого», – сказал Серхи Роберто.

В нынешнем сезоне на счету Серхи Роберто 1 гол в 6 матчах за «Барселону» во всех турнирах.