Испания12 декабря 2023, 17:20 | Обновлено 12 декабря 2023, 17:21
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Серхи РОБЕРТО: «Хотел бы поиграть в МЛС»
Хавбек каталонцев – о своем будущем
12 декабря 2023, 17:20 | Обновлено 12 декабря 2023, 17:21
54
0
Контракт Серхи Роберто с «Барселоной» истекает летом 2024 года и до сих пор не продлен. 31-летний испанский полузащитник прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер Майами», где выступают экс-игроки каталонцев Лионель Месси, Жоржи Альба и Серхио Бускетс:
«Слухи об «Интер Майами» или «Палмейрас»... все это ложь. Я хотел бы поиграть в МЛС в будущем, но еще не время для этого», – сказал Серхи Роберто.
В нынешнем сезоне на счету Серхи Роберто 1 гол в 6 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
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