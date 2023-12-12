Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серхи РОБЕРТО: «Хотел бы поиграть в МЛС»
Испания
12 декабря 2023, 17:20 | Обновлено 12 декабря 2023, 17:21
54
0

Серхи РОБЕРТО: «Хотел бы поиграть в МЛС»

Хавбек каталонцев – о своем будущем

12 декабря 2023, 17:20 | Обновлено 12 декабря 2023, 17:21
54
0
Серхи РОБЕРТО: «Хотел бы поиграть в МЛС»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхи Роберто

Контракт Серхи Роберто с «Барселоной» истекает летом 2024 года и до сих пор не продлен. 31-летний испанский полузащитник прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер Майами», где выступают экс-игроки каталонцев Лионель Месси, Жоржи Альба и Серхио Бускетс:

«Слухи об «Интер Майами» или «Палмейрас»... все это ложь. Я хотел бы поиграть в МЛС в будущем, но еще не время для этого», – сказал Серхи Роберто.

В нынешнем сезоне на счету Серхи Роберто 1 гол в 6 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

По теме:
Чемпион Европы Джорджо Кьеллини решил завершить игровую карьеру
Хави скоро все? Барселона обсудит будущее тренера команды
ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова
Major League Soccer (MLS) Барселона Интер Майами
Источник Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
Футбол | 11 декабря 2023, 20:47 10
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев

Экс-защитник работает в отделе селекции клуба

ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
Футбол | 11 декабря 2023, 16:44 51
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ

Украинский журналист поделился шокирующим инсайдом

Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
Футбол | 12.12.2023, 13:29
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
Английский топ-клуб хочет купить Цыганкова зимой. Названа сумма трансфера
СУРКИС: «Я рад за Цыганкова, верю, что его продадут за большие деньги»
Футбол | 12.12.2023, 10:44
СУРКИС: «Я рад за Цыганкова, верю, что его продадут за большие деньги»
СУРКИС: «Я рад за Цыганкова, верю, что его продадут за большие деньги»
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто возглавит Верес после Лавриненко
Футбол | 12.12.2023, 16:06
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто возглавит Верес после Лавриненко
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто возглавит Верес после Лавриненко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
11.12.2023, 01:20 7
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Украина стартовала с разгромной победы
ЧМ по хоккею U-20. Украина стартовала с разгромной победы
11.12.2023, 19:05 8
Хоккей
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
10.12.2023, 21:07 9
Футбол
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
10.12.2023, 22:18 7
Футбол
Украинские спортсмены записали обращение после скандального решения МОК
Украинские спортсмены записали обращение после скандального решения МОК
10.12.2023, 16:59 2
Олимпийские игры
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
11.12.2023, 05:35 1
Футбол
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
11.12.2023, 00:03 95
Футбол
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
11.12.2023, 15:42 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем