Источник: капитан Барселоны может стать одноклубником Месси и Кривцова

Капитан «Барселоны» Сержи Роберто может перейти в клуб MLS «Интер Майами».

За команду из Флориды выступают звездные футболисты Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба, а также украинский защитник Сергей Кривцов.

«Интер Майами» рассматривает возможность предложить полузащитнику «Барсы» воссоединиться со своими бывшими товарищами по команде. Однако капитан «блауграны» пока что является частью проекта, который строит коуч каталонцев Хави.

Желание полузащитника – пока остаться в «Барсе» как можно дольше. Доказательством этого является, что он согласился на минимальный контракт, самый низкий в составе, чтобы помочь клубу преодолеть сложную экономическую ситуацию, в которой тот оказался.

У предложения «Интера» есть еще одна проблема. Франшиза «Майами» уже имеет три самых высоких контракта, которые допускает MLS, с Месси, Бускетсом и Альбой. Поэтому контракт, который клуб может предложить Сержи Роберто, не будет достаточно привлекательным, чтобы сменить Барселону на Майами.