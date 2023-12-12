Стали известны место и дата проведения матч Кубка Дэвиса Украина – США

12 декабря Федерация тенниса Украины официально сообщила место и дату проведения матча квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса 2024 Украина – США.

Поединок состоится 1-2 февраля на кортах SEB Arena в Вильнюсе.

Начало матчей:

1 февраля – в 18:00 по киевскому времени

2 февраля – в 17:00 по киевскому времени

Сборная Украины впервые будет играть против команды США, которая 32 раза в своей истории выигрывала титул Кубка Дэвиса.