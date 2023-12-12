Кубок Дэвиса12 декабря 2023, 17:01 |
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Стали известны место и дата проведения матч Кубка Дэвиса Украина – США
Поединок состоится 1-2 февраля в Вильнюсе
12 декабря 2023, 17:01 |
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12 декабря Федерация тенниса Украины официально сообщила место и дату проведения матча квалификации Мирового финала Кубка Дэвиса 2024 Украина – США.
Поединок состоится 1-2 февраля на кортах SEB Arena в Вильнюсе.
Начало матчей:
- 1 февраля – в 18:00 по киевскому времени
- 2 февраля – в 17:00 по киевскому времени
Сборная Украины впервые будет играть против команды США, которая 32 раза в своей истории выигрывала титул Кубка Дэвиса.
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