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  4. Юрий ВИРТ: «Порту» – фаворит, но Шахтер отнюдь не обречен»
Лига чемпионов
12 декабря 2023, 16:54 |
265
0

Юрий ВИРТ: «Порту» – фаворит, но Шахтер отнюдь не обречен»

Экс-голкипер дончан – о матче в Лиге чемпионов

12 декабря 2023, 16:54 |
265
0
Юрий ВИРТ: «Порту» – фаворит, но Шахтер отнюдь не обречен»
УАФ. Юрий Вирт

13 декабря «Шахтер» в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов померяется силами в гостях с футболистами «Порту».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший вратарь «Шахтера» Юрий Вирт оценил шансы соперников в завтрашнем противостоянии в Португалии:

– Как по мне, «Порту» будет фаворитом, но и у «горняков» будут шансы пройти дальше. Как бы родные стены не помогали «горожанам», все же, очень многое будет зависеть от того, как сыграют дончане.

– По Вашему мнению, какие «козыри» могут быть в Порту у украинского чемпиона?
– По большому счету, «Шахтер» уже выполнил задачу на первую часть сезона на международной арене: гарантировал себе участие в еврокубках следующей весной. Поэтому будет раскованным, «горняки» смогут сыграть в свое удовольствие. А это иногда приносит немалые дивиденды. В нашем случае на кону - продолжение борьбы за главный приз Лиги чемпионов. А вот для футболистов «Порту» завтрашняя неудача может стать очень чувствительным ударом. Для них Лига Европы – это не престижно.

Что еще бросалось в глаза наблюдая за последними матчами «Шахтера»? После появления у руля Марино Пушича «горняки» стали действовать в обороне очень организованно. Вспомните, у ворот «Шахтера» даже в матче Лиги чемпионов с прославленной «Барселоной» почти не возникало угрожающих ситуаций. И если завтра «Шахтер» выстоит, особенно в первые минуты, когда хозяева большими силами понесутся вперед, то в дальнейшем смогут найти свой шанс в контратаках, либо при розыгрыше стандартных положений.

– «Шахтер» нынешнего образца отнюдь не впечатляет в завершающей стадии атак.
– Вы правы. «Горняки», действительно, создают значительно меньше голевых моментов, чем раньше, но отнюдь нельзя сказать, что у них сбит прицел. Просто несколько игра у «Шахтера» стала другой, появились новые приоритеты. А процент реализации у дончан довольно приличный. Но главное, что отличает нынешний «Шахтер», что при низкой результативности их голы преимущественно становятся победными. Очень хочется, чтобы так произошло и в Порту.

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Источник Sport.ua
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