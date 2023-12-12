Юрий ВИРТ: «Порту» – фаворит, но Шахтер отнюдь не обречен»

13 декабря «Шахтер» в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов померяется силами в гостях с футболистами «Порту».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший вратарь «Шахтера» Юрий Вирт оценил шансы соперников в завтрашнем противостоянии в Португалии:

– Как по мне, «Порту» будет фаворитом, но и у «горняков» будут шансы пройти дальше. Как бы родные стены не помогали «горожанам», все же, очень многое будет зависеть от того, как сыграют дончане.

– По Вашему мнению, какие «козыри» могут быть в Порту у украинского чемпиона?

– По большому счету, «Шахтер» уже выполнил задачу на первую часть сезона на международной арене: гарантировал себе участие в еврокубках следующей весной. Поэтому будет раскованным, «горняки» смогут сыграть в свое удовольствие. А это иногда приносит немалые дивиденды. В нашем случае на кону - продолжение борьбы за главный приз Лиги чемпионов. А вот для футболистов «Порту» завтрашняя неудача может стать очень чувствительным ударом. Для них Лига Европы – это не престижно.

Что еще бросалось в глаза наблюдая за последними матчами «Шахтера»? После появления у руля Марино Пушича «горняки» стали действовать в обороне очень организованно. Вспомните, у ворот «Шахтера» даже в матче Лиги чемпионов с прославленной «Барселоной» почти не возникало угрожающих ситуаций. И если завтра «Шахтер» выстоит, особенно в первые минуты, когда хозяева большими силами понесутся вперед, то в дальнейшем смогут найти свой шанс в контратаках, либо при розыгрыше стандартных положений.

– «Шахтер» нынешнего образца отнюдь не впечатляет в завершающей стадии атак.

– Вы правы. «Горняки», действительно, создают значительно меньше голевых моментов, чем раньше, но отнюдь нельзя сказать, что у них сбит прицел. Просто несколько игра у «Шахтера» стала другой, появились новые приоритеты. А процент реализации у дончан довольно приличный. Но главное, что отличает нынешний «Шахтер», что при низкой результативности их голы преимущественно становятся победными. Очень хочется, чтобы так произошло и в Порту.