Милан и Ювентус интересуются экс-форвардом Челси

Два топ-клуба итальянской Серии А, «Милан» и «Ювентус», проявляют интерес к форварду «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру. Об этом сообщают испанские СМИ.

Вернер в последнее время потерял доверие со стороны тренерского штаба «РБ Лейпциг» и ищет возможность покинуть клуб уже во время январского трансферного окна. Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему немцу со стороны «Реала».

В нынешнем сезоне на счету Вернер лишь 2 гола и 1 ассист в 13 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Его контракт действует до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.