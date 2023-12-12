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Италия
12 декабря 2023, 15:35 | Обновлено 12 декабря 2023, 15:36
354
0

Милан и Ювентус интересуются экс-форвардом Челси

Тимо Вернер может покинуть «РБ Лейпциг»

12 декабря 2023, 15:35 | Обновлено 12 декабря 2023, 15:36
354
0
Милан и Ювентус интересуются экс-форвардом Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

Два топ-клуба итальянской Серии А, «Милан» и «Ювентус», проявляют интерес к форварду «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру. Об этом сообщают испанские СМИ.

Вернер в последнее время потерял доверие со стороны тренерского штаба «РБ Лейпциг» и ищет возможность покинуть клуб уже во время январского трансферного окна. Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему немцу со стороны «Реала».

В нынешнем сезоне на счету Вернер лишь 2 гола и 1 ассист в 13 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Его контракт действует до лета 2026 года, трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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Источник Fichajes.com
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