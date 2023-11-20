Реал может подписать форварда сборной Германии

Травма Винисиуса Жуниора создала в «Реале» дефицит кадров в группе атаки. Для того, чтобы решить эту проблему, мадридский клуб может выйти на трансферный рынок в январе.

Мадридский клуб рассматривает возможность аренды или полноценного трансфера форварда сборной Германии Тимо Вернера, который в последнее время потерял доверие тренерского штаба «РБ Лейпциг».

Ранее сообщалось о том, что Вернером интересуются два клуба АПЛ – «Фулхэм» и «Кристал Пэлас»

В нынешнем сезоне на счету Вернера 2 гола в 13 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Стоимость форварда оценивается в 20 миллионов евро.