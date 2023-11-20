Реал может подписать форварда сборной Германии
Тимо Вернер рассматривают как подмену Винисиусу
Травма Винисиуса Жуниора создала в «Реале» дефицит кадров в группе атаки. Для того, чтобы решить эту проблему, мадридский клуб может выйти на трансферный рынок в январе.
Мадридский клуб рассматривает возможность аренды или полноценного трансфера форварда сборной Германии Тимо Вернера, который в последнее время потерял доверие тренерского штаба «РБ Лейпциг».
Ранее сообщалось о том, что Вернером интересуются два клуба АПЛ – «Фулхэм» и «Кристал Пэлас»
В нынешнем сезоне на счету Вернера 2 гола в 13 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Стоимость форварда оценивается в 20 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С 1991-го гимнастка Эльвира Саади живет в Канаде
Наибольшую зарплату в дивизионе получает Джейми Варди