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Испания
20 ноября 2023, 17:54 |
1049
1

Реал может подписать форварда сборной Германии

Тимо Вернер рассматривают как подмену Винисиусу

20 ноября 2023, 17:54 |
1049
1
Реал может подписать форварда сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимо Вернер

Травма Винисиуса Жуниора создала в «Реале» дефицит кадров в группе атаки. Для того, чтобы решить эту проблему, мадридский клуб может выйти на трансферный рынок в январе.

Мадридский клуб рассматривает возможность аренды или полноценного трансфера форварда сборной Германии Тимо Вернера, который в последнее время потерял доверие тренерского штаба «РБ Лейпциг».

Ранее сообщалось о том, что Вернером интересуются два клуба АПЛ – «Фулхэм» и «Кристал Пэлас»

В нынешнем сезоне на счету Вернера 2 гола в 13 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Стоимость форварда оценивается в 20 миллионов евро.

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Источник Sport.es
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OKs100
Реалу нужен Довбык, а не Вернер.
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