Лига чемпионов12 декабря 2023, 15:08 |
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ВИДЕО. Зинченко – об ошибках в защите, судействе и матче ПСВ – Арсенал
Украинский защитник поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов
12 декабря 2023, 15:08 |
442
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Сегодня, 12 декабря «Арсенал» в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет с «ПСВ» Эйндховен. Начало матча – 19:45 по Киеву.
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко посетил предматчевую пресс-конференцию вместе с главным тренером команды Микелем Артетой.
Игрок сборной Украины поделился ожиданиями от матча против своего бывшего клуба, а также прокомментировал свои ошибки в защите:
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