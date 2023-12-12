ВИДЕО. Зинченко – об ошибках в защите, судействе и матче ПСВ – Арсенал

Сегодня, 12 декабря «Арсенал» в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет с «ПСВ» Эйндховен. Начало матча – 19:45 по Киеву.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко посетил предматчевую пресс-конференцию вместе с главным тренером команды Микелем Артетой.

Игрок сборной Украины поделился ожиданиями от матча против своего бывшего клуба, а также прокомментировал свои ошибки в защите: