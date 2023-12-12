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Лига чемпионов
12 декабря 2023, 15:08 |
442
0

ВИДЕО. Зинченко – об ошибках в защите, судействе и матче ПСВ – Арсенал

Украинский защитник поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов

12 декабря 2023, 15:08 |
442
0
ВИДЕО. Зинченко – об ошибках в защите, судействе и матче ПСВ – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 12 декабря «Арсенал» в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет с «ПСВ» Эйндховен. Начало матча – 19:45 по Киеву.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко посетил предматчевую пресс-конференцию вместе с главным тренером команды Микелем Артетой.

Игрок сборной Украины поделился ожиданиями от матча против своего бывшего клуба, а также прокомментировал свои ошибки в защите:

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Александр Зинченко Лига чемпионов ПСВ Арсенал Лондон ПСВ - Арсенал видео
Источник Sport.ua
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