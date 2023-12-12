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  4. ЯЩЕНКО: Если Шахтер забьет Порту быстрый гол, будут шансы на победу
Лига чемпионов
12 декабря 2023, 14:38 |
398
0

ЯЩЕНКО: Если Шахтер забьет Порту быстрый гол, будут шансы на победу

Экс-игрок «Шахтера» – об игре с «Порту»

12 декабря 2023, 14:38 |
398
0
ЯЩЕНКО: Если Шахтер забьет Порту быстрый гол, будут шансы на победу
Сергей Ященко

13 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов футболисты «Шахтера» сыграют в гостях с «Порту».

Бывший игрок «Шахтера» Сергей Ященко в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояния в Португалии:

– Определенное преимущество будет на стороне «Порту». Поддержка родных стен им гарантирована, для попадания в плей-офф им хватит и ничьей. Кстати, я склоняюсь к тому, что в Порту будет подписано мирное соглашение. Все же, не исключено, что чаши весов могут таки склониться в сторону «горняков».

– Что Вы имеете в виду?
– Если гости забьют быстрый гол, то им проще будет контролировать ход событий на поле, в команде достаточно мобильных исполнителей, которые могут воспользоваться тем, что хозяева бросят вперед большие силы, чтобы отыграться. Во-вторых, очень важно, чтобы и фарт завтра был на стороне дончан. Надеюсь, что его запас еще не иссяк, хотя в последние годы Фортуна часто улыбалась им в еврокубках.

– «Порту» в этом сезоне на внутренней арене немного забивает, но и мало пропускает. Не могут ли хозяева завтра сосредоточиться исключительно на обороне?
– Это им не свойственно. Да и недавний поединок в Лиге чемпионов с «Барселоной» показал, что защита у португальского гранда – не безгрешна. В конце концов, и заполненные трибуны будут гнать «горожан» вперед. Я думаю, что португальцы будут пытаться действовать первым номером, делать ставку на контроль мяча. Однако зная добродетели «горняков» будут прилагать усилия, чтобы минимизировать потери на своей половине поля, будут действовать компактно. При таких обстоятельствах удивить чем-то «Порту» будет сложно.

– Кстати, что-то новое в действиях «горняков» Вы увидели после того, как у руля появился Марино Пушич?
– Футболисты «Шахтера» начали действовать раскованнее, появилась в их действиях уверенность, чего им не хватало на старте сезона. Вот еще бы только добавить агрессии в завершающей стадии атаки.

– Можно не сомневаться, что завтра обе команды бросят в бой сильнейших футболистов и не исключено, что в таком составе «Шахтер» сыграет в последний раз.
– Вы намекаете на возможный уход Георгия Судакова, к которому проявляет интерес итальянский «Ювентус»? Все может быть, более того, не надо забывать, что на «карандаше» у скаутов известных зарубежных клубов еще несколько игроков «Шахтера». Конечно, это будет заставлять Судакова и его одноклубников продемонстрировать в Порту все, что умеют, быть максимально мотивированными. Это плюс для «Шахтера». А уход того же Судакова не должен пугать, да, сначала его будет не хватать, но, убежден, Георгию обязательно найдут достойную замену. «Шахтер» всегда славился длинной скамейкой запасных и продуктивной работой на трансферном рынке.

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Порту - Шахтер инсайд Сергей Ященко
Источник Sport.ua
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