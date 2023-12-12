Кьеллини может вернуться в Ювентус в конце сезона

Легендарный экс-защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини, который принял решение завершить карьеру, может вернуться в «Ювентус» в конце сезона. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, 39-лентний Кьеллини, который выступал за клуб МЛС «Лос-Анджелес» с лета 2022 года, получит должность в менеджменте «Ювентуса». Вероятно, Кьеллини займет должность вице-президента клуба, которая стала вакантной после ухода Павела Недведа в прошлом году.

Кьеллини выступал за «Ювентус» в качестве игрока в 2005 – 2022 годах.