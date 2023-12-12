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Англия
12 декабря 2023, 13:53 | Обновлено 12 декабря 2023, 13:54
291
0

Челси потерял защитника на три месяца

У Риса Джеймса травма бедра

12 декабря 2023, 13:53 | Обновлено 12 декабря 2023, 13:54
291
0
Челси потерял защитника на три месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Джеймс

Лондонский «Челси» официально сообщил о том, что у правого защитника команды Риса Джеймса травма задней поверхности бедра, которую он получил в последнем матче АПЛ против «Эвертона» 10 декабря (поражение со счетом 0:2).

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, клубные врачи «Челси» прогнозируют, что Джеймс пропустит как минимум три месяца и вернется не раньше февраля следующего года.

В нынешнем сезоне Джеймс провел за «Челси» 9 матчей во всех турнирах и отличился в них 1 голевой передачей.

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Рис Джеймс Челси травма травма бедра Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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