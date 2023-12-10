Англия10 декабря 2023, 17:51 | Обновлено 10 декабря 2023, 17:52
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Челси потерял вратаря и защитника в матче АПЛ. У команды эпидемия травм
Травмы получили Санчес и Джеймс
10 декабря 2023, 17:51 | Обновлено 10 декабря 2023, 17:52
629
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В матче АПЛ против «Эвертона» травмы получили два основных игрока «Челси». В первом тайме повреждение получил основной защитник Рис Джеймс, которого заменил Леви Колвилл.
А во втором тайме травмировался вратарь Роберт Санчес. Вместо него вышел Джордже Петрович. У Синих до матча были травмированы Чилвелл, Лавиа, Чалоба, Нкунку, Фофана, Гюсто, Мадуэке.
Команда Маурисио Почеттино в АПЛ занимает 11-е место.
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