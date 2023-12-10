Челси потерял вратаря и защитника в матче АПЛ. У команды эпидемия травм

В матче АПЛ против «Эвертона» травмы получили два основных игрока «Челси». В первом тайме повреждение получил основной защитник Рис Джеймс, которого заменил Леви Колвилл.

А во втором тайме травмировался вратарь Роберт Санчес. Вместо него вышел Джордже Петрович. У Синих до матча были травмированы Чилвелл, Лавиа, Чалоба, Нкунку, Фофана, Гюсто, Мадуэке.

Команда Маурисио Почеттино в АПЛ занимает 11-е место.