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Англия
10 декабря 2023, 17:51 | Обновлено 10 декабря 2023, 17:52
629
0

Челси потерял вратаря и защитника в матче АПЛ. У команды эпидемия травм

Травмы получили Санчес и Джеймс

10 декабря 2023, 17:51 | Обновлено 10 декабря 2023, 17:52
629
0
Челси потерял вратаря и защитника в матче АПЛ. У команды эпидемия травм
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Джеймс

В матче АПЛ против «Эвертона» травмы получили два основных игрока «Челси». В первом тайме повреждение получил основной защитник Рис Джеймс, которого заменил Леви Колвилл.

А во втором тайме травмировался вратарь Роберт Санчес. Вместо него вышел Джордже Петрович. У Синих до матча были травмированы Чилвелл, Лавиа, Чалоба, Нкунку, Фофана, Гюсто, Мадуэке.

Команда Маурисио Почеттино в АПЛ занимает 11-е место.

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Челси Рис Джеймс Роберт Санчес Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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