Хуст может потерять лидера команды

Бронзовый призер студенческого Евро-2023 здорово проявил себя в составе дебютанта Первой лиги.

По информации Sport.ua, центральный полузащитник «Хуста» Назар Приходько уже во время зимней паузы в чемпионате может пойти на повышение – у футболиста есть предложение от более статусного клуба.

Сам Приходько пока не хочет говорить о возможной смене команды. Сейчас хавбек готовится к операции на пахе, она уже завтра. Если все будет нормально, на восстановление понадобится 2-3 недели.

В текущем сезоне Первой лиги 22-летний Приходько провел за «Хуст» 17 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Летом этого года уроженец Волынской области в составе сборной команды Киевского государственного торгово-экономического университета стал бронзовым призером чемпионата Европы среди вузов в Тиране.

«Хуст» – дебютант Первой лиги. На первом этапе чемпионата команда Владимира Цыткина набрала 11 очков и заняла последнее место в группе А. Весной закарпатцы сыграют в группе «Выбывание», турнирную таблицу которой они пока замыкают.

Ранее стало известно, что аутсайдер Первой лиги расстался с рядом игроков.