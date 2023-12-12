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Украина. Первая лига
12 декабря 2023, 12:53 |
803
0

Хуст может потерять лидера команды

Пока футболист готовится к операции

12 декабря 2023, 12:53 |
803
0
Хуст может потерять лидера команды
ПФЛ. Назар Приходько

Бронзовый призер студенческого Евро-2023 здорово проявил себя в составе дебютанта Первой лиги.

По информации Sport.ua, центральный полузащитник «Хуста» Назар Приходько уже во время зимней паузы в чемпионате может пойти на повышение – у футболиста есть предложение от более статусного клуба.

Сам Приходько пока не хочет говорить о возможной смене команды. Сейчас хавбек готовится к операции на пахе, она уже завтра. Если все будет нормально, на восстановление понадобится 2-3 недели.

В текущем сезоне Первой лиги 22-летний Приходько провел за «Хуст» 17 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Летом этого года уроженец Волынской области в составе сборной команды Киевского государственного торгово-экономического университета стал бронзовым призером чемпионата Европы среди вузов в Тиране.

«Хуст» – дебютант Первой лиги. На первом этапе чемпионата команда Владимира Цыткина набрала 11 очков и заняла последнее место в группе А. Весной закарпатцы сыграют в группе «Выбывание», турнирную таблицу которой они пока замыкают.

Ранее стало известно, что аутсайдер Первой лиги расстался с рядом игроков.

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Источник Sport.ua
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