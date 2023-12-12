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Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 11:24 |
2451
7

Журналист назвал игрока Черноморца, заинтересовавшего и Динамо, и Шахтер

Максим Брагару может перейти в один из украинских грандов

12 декабря 2023, 11:24 |
2451
7
Журналист назвал игрока Черноморца, заинтересовавшего и Динамо, и Шахтер
ФК Черноморец. Максим Брагару

Футбольный блогер Виктор Вацко рассказал, что игроком одесского «Черноморца» Максимом Брагару интересуются киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер»:

«У «Динамо» есть проблемы с заменой для Ярмоленко. Тем временем в «Черноморце» играет 21-летний Максим Брагару. Быстрый, очень быстрый, и для «Динамо» это важно. Резкий, взрывной, техничный, хорошо 1 в 1 обыгрывает, правша, но с очень приличной левой ногой. Григорчук его больше левым защитником использует, но Брагару – прежде всего вингер. В том числе с большим опытом игры справа. Но им также интересуется «Шахтер».

В этом сезоне на счету Максима Брагару 19 матчей за одесскую команду, в которых он отметился 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Брагару в 700 тысяч евро, его контракт с «Черноморцем» действует до лета 2024 года.

Ранее Виктор Вацко назвал двух игроков УПЛ, которых должно подписать «Динамо».

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Виктор Вацко Максим Брагару Черноморец Одесса Шахтер Донецк Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Источник Вацко Live
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Комментарии 7
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Сергей П
А перейде в Полісся
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0
Vovan78
Поважаю Вацко як коментатора, але на Брагару хай не зазіхають, він нам і в Чорноморці потрібен. Та й знаючи скупість Суркіса можна сказати, що не буде він купувати гравця, хіба що дочекається поки він стане вільним агентом, а потім запросить безкоштовно! Суркіс вже з приходом Луческу обіцяв багато трансферів, а вийшло все навпаки тільки розпродав гравців.
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0
Віктор Коробка
І знов - Вацко! Я так розумію, що він усе знає і безкошовно нам розказує. Велике дякуємо.
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0
Swipe
Вацку хтось платить за цей піар? Брагару взагалі не рівень Динамо та Шахтаря. Навіть в УПЛ є той же Квасниця, який вже на голову сильніший за Брагару.
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0
Лига конференций без динамо
Одесситы дырывям опзжшникам точно не продадут да и брагару в дырявку позорную не захочет  ,а вот чемпион возможно и купит если надо  
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-2
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