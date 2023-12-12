Журналист назвал игрока Черноморца, заинтересовавшего и Динамо, и Шахтер

Футбольный блогер Виктор Вацко рассказал, что игроком одесского «Черноморца» Максимом Брагару интересуются киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер»:

«У «Динамо» есть проблемы с заменой для Ярмоленко. Тем временем в «Черноморце» играет 21-летний Максим Брагару. Быстрый, очень быстрый, и для «Динамо» это важно. Резкий, взрывной, техничный, хорошо 1 в 1 обыгрывает, правша, но с очень приличной левой ногой. Григорчук его больше левым защитником использует, но Брагару – прежде всего вингер. В том числе с большим опытом игры справа. Но им также интересуется «Шахтер».

В этом сезоне на счету Максима Брагару 19 матчей за одесскую команду, в которых он отметился 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Брагару в 700 тысяч евро, его контракт с «Черноморцем» действует до лета 2024 года.

Ранее Виктор Вацко назвал двух игроков УПЛ, которых должно подписать «Динамо».