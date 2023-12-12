Источник: Сергей Лавриненко будет уволен с Вереса

Руководство ровенского «Вереса» уволит главного тренера Сергея Лавриненко, сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

По информации источника, отставка состоится уже сегодня, 12 декабря. Официальные социальные сети «Вереса» уже анонсировали проведение заседания наблюдательного совета, которое можно будет посмотреть на клубном YouTube-канале по спонсорской подписке в 15:00. Именно на этом заседании должно состояться увольнение Лавриненко.

Вместо Лавриненко команду будет возглавлять тренер «Вереса» U-19 Олег Шандрук.

«Верес» идет на зимний перерыв Украинской Премьер-лиги занимая 15-е место в турнирной таблице чемпионата. В активе ровенской команды 12 очков в 16 матчах соревнования.