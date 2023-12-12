Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Сергей Лавриненко будет уволен с Вереса
Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 11:01 | Обновлено 12 декабря 2023, 11:02
527
0

Источник: Сергей Лавриненко будет уволен с Вереса

Наставник работает с командой всего полгода

12 декабря 2023, 11:01 | Обновлено 12 декабря 2023, 11:02
527
0
Источник: Сергей Лавриненко будет уволен с Вереса
НК Верес. Сергей Лавриненко

Руководство ровенского «Вереса» уволит главного тренера Сергея Лавриненко, сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке.

По информации источника, отставка состоится уже сегодня, 12 декабря. Официальные социальные сети «Вереса» уже анонсировали проведение заседания наблюдательного совета, которое можно будет посмотреть на клубном YouTube-канале по спонсорской подписке в 15:00. Именно на этом заседании должно состояться увольнение Лавриненко.

Вместо Лавриненко команду будет возглавлять тренер «Вереса» U-19 Олег Шандрук.

«Верес» идет на зимний перерыв Украинской Премьер-лиги занимая 15-е место в турнирной таблице чемпионата. В активе ровенской команды 12 очков в 16 матчах соревнования.

По теме:
ЛАВРИНЕНКО: «Разговоры об отставке были еще до подписания контракта»
СУРКИС: «Я рад за Цыганкова, верю, что его продадут за большие деньги»
Источник: экс-игрок Динамо получит в клубе новые обязанности
Сергей Лавриненко Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка ТаТоТаке Олег Шандрук
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-лидер Шахтера и его жена-красотка объявили, что ждут первенца
Футбол | 11 декабря 2023, 13:08 5
Экс-лидер Шахтера и его жена-красотка объявили, что ждут первенца
Экс-лидер Шахтера и его жена-красотка объявили, что ждут первенца

10 декабря Наталия Феликс опубликовала соответствующий пост в Instagram

ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
Футбол | 11 декабря 2023, 16:44 50
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ

Украинский журналист поделился шокирующим инсайдом

Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
Футбол | 11.12.2023, 20:47
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
Источник: Хачериди вернулся в Динамо Киев
ФОТО. Зинченко и Артета провели пресс-конференцию перед матчем ЛЧ с ПСВ
Футбол | 12.12.2023, 00:55
ФОТО. Зинченко и Артета провели пресс-конференцию перед матчем ЛЧ с ПСВ
ФОТО. Зинченко и Артета провели пресс-конференцию перед матчем ЛЧ с ПСВ
Гендиректор Металлиста 1925: «Со Скрипником контракт не подписывали»
Футбол | 12.12.2023, 04:15
Гендиректор Металлиста 1925: «Со Скрипником контракт не подписывали»
Гендиректор Металлиста 1925: «Со Скрипником контракт не подписывали»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кубок мира. Украина – пятая в мужской эстафете в Хохфильцене
Кубок мира. Украина – пятая в мужской эстафете в Хохфильцене
10.12.2023, 13:55 20
Биатлон
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
​«Они – невероятные». Реакция фанатов на игру Довбика и Цыганкова 
11.12.2023, 15:42 13
Футбол
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
11.12.2023, 00:03 95
Футбол
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
10.12.2023, 21:07 9
Футбол
Украинские спортсмены записали обращение после скандального решения МОК
Украинские спортсмены записали обращение после скандального решения МОК
10.12.2023, 16:59 2
Олимпийские игры
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
Где они сейчас? 10 тренеров, выигрывавших Лигу чемпионов в 90-х
10.12.2023, 10:00 9
Футбол
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге! Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
10.12.2023, 22:18 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем