11 декабря закончилась первая половина сезона Украинской Премьер-лиги и все команды ушли в отпуск (кроме донецкого «Шахтера» и луганской «Зари», которые продолжают выступления в еврокубках).

По итогам осенне-зимней части сезона харьковский «Металлист 1925» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков в 17 турах чемпионата. Но в клубе не унывают и с юмором относятся к сложной ситуации. На официальном аккаунте харьковчан в Twitter вышел пост с перевернутой таблицей УПЛ и подписью: «Приблизились к зоне еврокубков. Вторая часть сезона будет горячей».

Ранее Виктор Вацко сообщил, что во второй части сезона харьковскую команду будет тренировать Виктор Скрипник.

ФОТО. Металлист 1925 посмеялся над своим турнирным положением