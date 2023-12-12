ФОТО. Металлист 1925 посмеялся над своим турнирным положением
Харьковский клуб изложил перевернутую таблицу УПЛ
11 декабря закончилась первая половина сезона Украинской Премьер-лиги и все команды ушли в отпуск (кроме донецкого «Шахтера» и луганской «Зари», которые продолжают выступления в еврокубках).
По итогам осенне-зимней части сезона харьковский «Металлист 1925» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков в 17 турах чемпионата. Но в клубе не унывают и с юмором относятся к сложной ситуации. На официальном аккаунте харьковчан в Twitter вышел пост с перевернутой таблицей УПЛ и подписью: «Приблизились к зоне еврокубков. Вторая часть сезона будет горячей».
Ранее Виктор Вацко сообщил, что во второй части сезона харьковскую команду будет тренировать Виктор Скрипник.
ФОТО. Металлист 1925 посмеялся над своим турнирным положением
Наблизились до зони єврокубків. Друга частина сезону буде гарячою 😉 pic.twitter.com/As1ILiTKbb— FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) December 11, 2023
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