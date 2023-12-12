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Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 12:12 | Обновлено 12 декабря 2023, 12:13
617
0

ФОТО. Металлист 1925 посмеялся над своим турнирным положением

Харьковский клуб изложил перевернутую таблицу УПЛ

12 декабря 2023, 12:12 | Обновлено 12 декабря 2023, 12:13
617
0
ФОТО. Металлист 1925 посмеялся над своим турнирным положением
УПЛ

11 декабря закончилась первая половина сезона Украинской Премьер-лиги и все команды ушли в отпуск (кроме донецкого «Шахтера» и луганской «Зари», которые продолжают выступления в еврокубках).

По итогам осенне-зимней части сезона харьковский «Металлист 1925» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков в 17 турах чемпионата. Но в клубе не унывают и с юмором относятся к сложной ситуации. На официальном аккаунте харьковчан в Twitter вышел пост с перевернутой таблицей УПЛ и подписью: «Приблизились к зоне еврокубков. Вторая часть сезона будет горячей».

Ранее Виктор Вацко сообщил, что во второй части сезона харьковскую команду будет тренировать Виктор Скрипник.

ФОТО. Металлист 1925 посмеялся над своим турнирным положением

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Источник ФК Металлист 1925
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