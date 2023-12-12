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  4. Хави скоро все? Барселона обсудит будущее тренера команды
Испания
12 декабря 2023, 09:35 | Обновлено 12 декабря 2023, 09:38
414
2

Хави скоро все? Барселона обсудит будущее тренера команды

Топ-менеджмент каталонского клуба проведет консультации

12 декабря 2023, 09:35 | Обновлено 12 декабря 2023, 09:38
414
2
Хави скоро все? Барселона обсудит будущее тренера команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку намерены провести встречу.

Сообщается, что разговор пойдет о текущем положении дел в команде. Также будет обсуждаться будущее главного тренера «сине-гранатовых» Хави. Причиной появления такой темы стали не лучшие результаты коллектив в последних матчах.

Источник утверждает, что Лапорта и Деку среди прочего должны подумать над вероятными преемниками Хави.

Ранее Хави ответил на слухи о своем вероятном увольнении из клуба.

«Барселона» в таблице Ла Лиги после 16 туров занимает 3-е место. Ее отставание от «Жироны», которая лидирует, составляет 7 очков.

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Хави Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жоан Лапорта Деку
Источник Football Espana
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Комментарии 2
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potemkin78
в прошлом году Хави повезло что у остальных команд Ла Лиги был кризис и они стали чемпионами. а сейчас начали вылазить все его огрехи в не организации игры.
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Gargantua
Мичел с Жироной показал, как должна играть правильная Барселона
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