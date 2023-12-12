Хави скоро все? Барселона обсудит будущее тренера команды

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку намерены провести встречу.

Сообщается, что разговор пойдет о текущем положении дел в команде. Также будет обсуждаться будущее главного тренера «сине-гранатовых» Хави. Причиной появления такой темы стали не лучшие результаты коллектив в последних матчах.

Источник утверждает, что Лапорта и Деку среди прочего должны подумать над вероятными преемниками Хави.

Ранее Хави ответил на слухи о своем вероятном увольнении из клуба.

«Барселона» в таблице Ла Лиги после 16 туров занимает 3-е место. Ее отставание от «Жироны», которая лидирует, составляет 7 очков.