Хави скоро все? Барселона обсудит будущее тренера команды
Топ-менеджмент каталонского клуба проведет консультации
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку намерены провести встречу.
Сообщается, что разговор пойдет о текущем положении дел в команде. Также будет обсуждаться будущее главного тренера «сине-гранатовых» Хави. Причиной появления такой темы стали не лучшие результаты коллектив в последних матчах.
Источник утверждает, что Лапорта и Деку среди прочего должны подумать над вероятными преемниками Хави.
Ранее Хави ответил на слухи о своем вероятном увольнении из клуба.
«Барселона» в таблице Ла Лиги после 16 туров занимает 3-е место. Ее отставание от «Жироны», которая лидирует, составляет 7 очков.
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