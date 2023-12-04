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  4. Хави ответил на слухи о своем вероятном увольнении
Испания
04 декабря 2023, 08:34 | Обновлено 04 декабря 2023, 08:38
233
0

Хави ответил на слухи о своем вероятном увольнении

Испанский тренер – о будущем

04 декабря 2023, 08:34 | Обновлено 04 декабря 2023, 08:38
233
0
Хави ответил на слухи о своем вероятном увольнении
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о том, что слухи предрекают ему неизбежное увольнение увольнение. Он заявил, что не чувствует, что его пребывание в стане «сине-гранатовых» находится под угрозой.

«Уверен, что этот сезон будет очень хорошим. Команда играет хуже, поэтому мы не показываем ожидаемые результаты. Нужно играть стабильнее», – заявил Хави.

«Барселона» в таблице Ла Лиги занимает третье место, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на 4 очка. В воскресенье, 3 декабря, «блауграна» дома со счетом 1:0 обыграла мадридский «Атлетико».

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хави Барселона
Источник Marca
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