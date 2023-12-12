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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Рад объявить о своем 50-м голе»
Саудовская Аравия
12 декабря 2023, 08:11 | Обновлено 12 декабря 2023, 08:18
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0

Криштиану РОНАЛДУ: «Рад объявить о своем 50-м голе»

Португалец – о юбилейном голе в 2023-м году

12 декабря 2023, 08:11 | Обновлено 12 декабря 2023, 08:18
90
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Рад объявить о своем 50-м голе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о достижении отметки в 50 голов в календарном году.

Напомним, 38-летний игрок поразил ворота клуба «Аль-Шабаб» в матче 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (5:2). Этот гол стал для Роналду 50-м в 2023-м году.

«Отличная победа, и я очень рад объявить о своем 50-м голе в 2023 году. Все это благодаря непоколебимой поддержке моих партнеров по команде, болельщиков и моей семьи!

В этом году остается время для еще нескольких голов», – написал Роналду в инстаграме.

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Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд
Источник Instagram
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