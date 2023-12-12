Криштиану РОНАЛДУ: «Рад объявить о своем 50-м голе»

Нападающий клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о достижении отметки в 50 голов в календарном году.

Напомним, 38-летний игрок поразил ворота клуба «Аль-Шабаб» в матче 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (5:2). Этот гол стал для Роналду 50-м в 2023-м году.