Криштиану РОНАЛДУ: «Рад объявить о своем 50-м голе»
Португалец – о юбилейном голе в 2023-м году
Нападающий клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о достижении отметки в 50 голов в календарном году.
Напомним, 38-летний игрок поразил ворота клуба «Аль-Шабаб» в матче 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (5:2). Этот гол стал для Роналду 50-м в 2023-м году.
«Отличная победа, и я очень рад объявить о своем 50-м голе в 2023 году. Все это благодаря непоколебимой поддержке моих партнеров по команде, болельщиков и моей семьи!
В этом году остается время для еще нескольких голов», – написал Роналду в инстаграме.
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