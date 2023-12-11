ВИДЕО. Роналду забил свой 50-й гол в 2023 году

Сегодня «Аль-Наср» Криштиану Роналду в четвертьфинале Кубка короля Саудовской Аравии на выезде обыграл «Аль-Шабаб» со счетом 5:2.

На 74-й минуте четвертый гол «Аль-Насра» забил Криштиану Роналду. Для 38-летнего португальца этот гол стал 50-м в календарном 2023 году. Он делит первую строчку по этому показателю с Эрлингом Холандом. Также на счету Роналду 14 ассистов.

Видео гола Роналду смотрите здесь

Кубок короля Саудовской Аравии. 1/4 финала

Аль-Шабаб – Аль-Наср – 2:5

Голы: Карлос Жуниор 24, Бахерби 90 – Фофана 17, Мане 28, Гариб 45+4, Роналду 74, Маран 90+6