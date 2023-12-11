ВИДЕО. Роналду забил свой 50-й гол в 2023 году
Португалец продолжает много забивать и в 38 лет
Сегодня «Аль-Наср» Криштиану Роналду в четвертьфинале Кубка короля Саудовской Аравии на выезде обыграл «Аль-Шабаб» со счетом 5:2.
На 74-й минуте четвертый гол «Аль-Насра» забил Криштиану Роналду. Для 38-летнего португальца этот гол стал 50-м в календарном 2023 году. Он делит первую строчку по этому показателю с Эрлингом Холандом. Также на счету Роналду 14 ассистов.
- Видео гола Роналду смотрите здесь
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/4 финала
Аль-Шабаб – Аль-Наср – 2:5
Голы: Карлос Жуниор 24, Бахерби 90 – Фофана 17, Мане 28, Гариб 45+4, Роналду 74, Маран 90+6
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