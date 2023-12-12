Геннадий БУТКЕВИЧ: «Не собираемся жаловаться на арбитров»

​Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич заявил, что его команда не обсуждает действия арбитров и не оспаривает их на футбольном поле и за его пределами.

– В течение первой части сезона возникало много разговоров в СМИ по поводу работы арбитров. Как бы вы прокомментировали уровень арбитража в УПЛ?

– В первых четырех турах «Полесье» получило три красных карточки. Также удаления у нашей команды были и в матчах и с «Динамо», и с «Шахтером».

Но мы ни разу не комментировали работу арбитров. И не собираемся жаловаться, как это позволяют себе некоторые менеджеры, призывающие к разным спекуляциям, но молчат, когда арбитры совершают такие же ошибки в пользу их клуба. Мне импонирует характер и поведение Юрия Калитвинцева и игроков «Полесья», которые не бегают по полю за арбитром, не давят на него и не жалуются после матча.

У нас был один прецедент еще в Первой лиге, когда эмоции у игроков пересекли предел, но после этого мы сделали жесткие выводы. Поэтому мы будем всегда сконцентрироваться на качестве игры. И это приносит свои результаты. Даже в меньшинстве мы совершили камбэк и победили «Динамо». Это тот характер и менталитет клуба, который я хотел бы видеть. Благодарю за это всю свою команду.

– А о арбитрах, какие шаги улучшения судейства вы считаете целесообразными?

– В отношении арбитров, хотелось бы регулярно видеть наших рефери на матчах Лиги Чемпионов, чтобы их приглашали на Евро или чемпионат мира. Многие украинские футболисты сейчас ярко играют в Европе, вчерашний матч «Барселона» — «Жирона» тому подтверждение. Думаю, наши арбитры тоже могут достойно показать себя. Со своей стороны готов приобщиться вместе с другими владельцами клубов к инициативе создать премиальный фонд, который будет иметь целью улучшить условия арбитрам, а также финансирование повышения их квалификации, – сказал Буткевич.

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