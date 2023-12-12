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  4. ШОВКОВСКИЙ: «Динамо выйдет из отпуска 12 января»
Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 04:36 | Обновлено 12 декабря 2023, 04:45
68
0

ШОВКОВСКИЙ: «Динамо выйдет из отпуска 12 января»

Главный тренер «Динамо» рассказал о планах на межсезонье

12 декабря 2023, 04:36 | Обновлено 12 декабря 2023, 04:45
68
0
ШОВКОВСКИЙ: «Динамо выйдет из отпуска 12 января»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Новоназначенный главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал, когда его команда приступит к подготовке ко второй части сезона.

«Почти месяц команда будет в отпуске, однако это не значит, что игроки ничего в это время не будут делать. Они получат личные задания. Со второй половины отпуска они должны готовить себя, чтобы начинать командные тренировки не с нуля.

Команда собирается 12 января, сначала будут проведены медобследования в двух группах. В течение недели мы будем готовиться в Киеве, потом поедем на сборы в Турцию», – сказал Шовковский.

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Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо - Оболонь
Источник ФК Динамо Киев
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