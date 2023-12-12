ШОВКОВСКИЙ: «Динамо выйдет из отпуска 12 января»

Новоназначенный главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал, когда его команда приступит к подготовке ко второй части сезона.

«Почти месяц команда будет в отпуске, однако это не значит, что игроки ничего в это время не будут делать. Они получат личные задания. Со второй половины отпуска они должны готовить себя, чтобы начинать командные тренировки не с нуля.

Команда собирается 12 января, сначала будут проведены медобследования в двух группах. В течение недели мы будем готовиться в Киеве, потом поедем на сборы в Турцию», – сказал Шовковский.