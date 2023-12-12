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Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 03:54 | Обновлено 12 декабря 2023, 04:10
145
0

Геннадий БУТКЕВИЧ: «Цели на сезон – призовые места и выигрыш Кубка»

Президент житомирской команды рассказал, чего ждет от весенней части соревнований

12 декабря 2023, 03:54 | Обновлено 12 декабря 2023, 04:10
145
0
Геннадий БУТКЕВИЧ: «Цели на сезон – призовые места и выигрыш Кубка»
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич в интервью клубной пресс-службе рассказал, какова цель его команды на вторую половину сезона.

«В начале сезона я ставил команде цель закрепиться в первой пятерке, впоследствии мы поняли, что эта цель достижима. Поэтому мы не хотим на этом останавливаться и попытаемся сражаться за призовые места УПЛ.

Также очень доволен выступлениями команды в Кубке Украины и историческим достижением выходом в полуфинал. В этом турнире наша цель – выигрыш трофея. Команда демонстрирует постепенный и уверенный рост. Потому растут и требования. «Полесье» будет бороться за призовые места УПЛ и Кубок Украины», – сказал Буткевич.

Ранее Геннадий Буткевич рассказал, кого из игроков хотел пригласить в свою команду.

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трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Геннадий Буткевич
Источник ФК Полесье
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