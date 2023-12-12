Геннадий БУТКЕВИЧ: «Цели на сезон – призовые места и выигрыш Кубка»

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич в интервью клубной пресс-службе рассказал, какова цель его команды на вторую половину сезона.

«В начале сезона я ставил команде цель закрепиться в первой пятерке, впоследствии мы поняли, что эта цель достижима. Поэтому мы не хотим на этом останавливаться и попытаемся сражаться за призовые места УПЛ.

Также очень доволен выступлениями команды в Кубке Украины и историческим достижением выходом в полуфинал. В этом турнире наша цель – выигрыш трофея. Команда демонстрирует постепенный и уверенный рост. Потому растут и требования. «Полесье» будет бороться за призовые места УПЛ и Кубок Украины», – сказал Буткевич.

Ранее Геннадий Буткевич рассказал, кого из игроков хотел пригласить в свою команду.