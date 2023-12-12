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  4. Роман Дебелко: «Заря незаслуженно находится так низко в таблице»
Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 02:52 | Обновлено 12 декабря 2023, 03:15
27
0

Роман Дебелко: «Заря незаслуженно находится так низко в таблице»

Нападающий «Кривбасса» подвел итоги первой половины сезона

12 декабря 2023, 02:52 | Обновлено 12 декабря 2023, 03:15
27
0
Роман Дебелко: «Заря незаслуженно находится так низко в таблице»
ФК Кривбасс. Роман Дебелко

Нападающий криворожского «Кривбасса» Роман Дебелко рассказал про игру 17 тура УПЛ против «Зари» (2:2) и поделился планами на будущее.

- Как считаешь, это ничья с привкусом поражения?

- Да, учитывая то, что мы вели по ходу матча 2:0. Смешанные эмоции, ведь не удержали победу. Конечно, хотели выиграть. Нам противостоял хороший соперник с качественными исполнителями. Они незаслуженно находятся так низко в таблице, у них все еще впереди. А вот относительно «Кривбасса», то имеем пока одно очко в копилку. Уже на зимних сборах продолжим подготовку ко второй части сезона.

- «Кривбасс» «зимний» чемпион УПЛ. Как это прокомментируешь?

- Нам президент Константин Караманиц еще из первых туров говорил, что УПЛ нужен новый чемпион. Он всегда поддерживает нас и говорит, что все в наших силах. Как видите, промежуточный результат есть. Да, приятно зимовать лидерами, но надо еще очень много работать, чтобы там закрепиться. Будет сложно, но нужно в это верить.

- Ничья против «Зари» приземлит нашу команду?

- Игра показала, что все равно есть над чем работать. Есть ошибки и это будет уроком для нас. Главное, извлечь из этого пользу и сделать правильные выводы и двигаться дальше.

- Роман, болельщики поддерживали «Кривбасс» в течение всего года: как на фронте, так и вне его.

- Да, действительно, хочется сказать большое спасибо всем людям, которые нас поддерживают. Всем, кто встал на защиту нашего государства. Без них всего этого не было бы. Потому надо это ценить. Большая честь и уважение защитникам Украины.

- Что хочется пожелать болельщикам «Кривбасса» в 2024 году?

- Мира. Чтобы в нашей стране кончилась война. Крепкого здоровья, побольше положительных моментов, сил, мечтаний, всего наилучшего.

- Одна из мечт болельщиков «Кривбасса» это еврокубки.

- Дай Бог. Мы, как говорит наш тренер, и я с ним полностью согласен, идем от игры к игре. А уж в конце чемпионата увидим, где будем. Все будет хорошо, – сказал Дебелко.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Кривбасс - Заря Роман Дебелко
Источник ФК Кривбасс
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