Роман Дебелко: «Заря незаслуженно находится так низко в таблице»
Нападающий «Кривбасса» подвел итоги первой половины сезона
Нападающий криворожского «Кривбасса» Роман Дебелко рассказал про игру 17 тура УПЛ против «Зари» (2:2) и поделился планами на будущее.
- Как считаешь, это ничья с привкусом поражения?
- Да, учитывая то, что мы вели по ходу матча 2:0. Смешанные эмоции, ведь не удержали победу. Конечно, хотели выиграть. Нам противостоял хороший соперник с качественными исполнителями. Они незаслуженно находятся так низко в таблице, у них все еще впереди. А вот относительно «Кривбасса», то имеем пока одно очко в копилку. Уже на зимних сборах продолжим подготовку ко второй части сезона.
- «Кривбасс» – «зимний» чемпион УПЛ. Как это прокомментируешь?
- Нам президент Константин Караманиц еще из первых туров говорил, что УПЛ нужен новый чемпион. Он всегда поддерживает нас и говорит, что все в наших силах. Как видите, промежуточный результат есть. Да, приятно зимовать лидерами, но надо еще очень много работать, чтобы там закрепиться. Будет сложно, но нужно в это верить.
- Ничья против «Зари» приземлит нашу команду?
- Игра показала, что все равно есть над чем работать. Есть ошибки и это будет уроком для нас. Главное, извлечь из этого пользу и сделать правильные выводы и двигаться дальше.
- Роман, болельщики поддерживали «Кривбасс» в течение всего года: как на фронте, так и вне его.
- Да, действительно, хочется сказать большое спасибо всем людям, которые нас поддерживают. Всем, кто встал на защиту нашего государства. Без них всего этого не было бы. Потому надо это ценить. Большая честь и уважение защитникам Украины.
- Что хочется пожелать болельщикам «Кривбасса» в 2024 году?
- Мира. Чтобы в нашей стране кончилась война. Крепкого здоровья, побольше положительных моментов, сил, мечтаний, всего наилучшего.
- Одна из мечт болельщиков «Кривбасса» – это еврокубки.
- Дай Бог. Мы, как говорит наш тренер, и я с ним полностью согласен, идем от игры к игре. А уж в конце чемпионата увидим, где будем. Все будет хорошо, – сказал Дебелко.
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