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Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 02:32 | Обновлено 12 декабря 2023, 02:45
115
0

Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Посмотрим в таблицу после последнего тура»

Защитник «Кривбасса» подвел итоги игры с «Зарей»

12 декабря 2023, 02:32 | Обновлено 12 декабря 2023, 02:45
115
0
Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Посмотрим в таблицу после последнего тура»
ФК Кривбасс. Андрей Понедельник

Правый защитник криворожского «Кривбасса» Андрей Понедельник рассказал про игру 17 тура против «Зари» (2:2), а также подвел итог первой половины сезона и поделился ожиданиями.

- Какую можешь дать оценку последнему матчу в 2023 году?

- К сожалению, не получилось завершить год победой. Остался определенный осадок, но есть, как есть. Набрали только одно очко в копилку. После выхода из отпуска возобновим тренировки и будем готовиться ко второй половине чемпионата.

- Вели 2:0, но победить не удалось. Почему так произошло, на твою точку зрения?

- «Заря» – неплохая команда. Они использовали свои моменты. Поэтому мы и не победили.

- Не было ли определенной расслабленности у «Кривбасса» после того как счет стал 2:0?

- Я бы так не сказал. Возможно, не хватило определенных качеств в принятии решений после наших атак.

- Тем не менее, эта ничья позволила «Кривбассу» пойти на зимний перерыв на первой строчке таблицы. Ожидали ли столь высокий результат в начале сезона?

- Мы не смотрим в таблицу. Работаем от матча к матчу и не думаем о результатах отдельных матчей. Посмотрим в таблицу после 30-го тура.

- С какими эмоциями команда уходит в отпуск?

- Две недели немного передохнем и будем тренироваться индивидуально, начинать готовиться к сборам. Эмоции плюс-минус нормальны. Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в течение года горячо поддерживали команду. Мы ощущаем вашу поддержку и очень ее ценим. К тому же нам часто пишут в соцсетях. И, конечно, поблагодарить наши Вооруженные Силы Украины.

Вы даете возможность нам всем проживать каждый следующий день в Независимой Украине. Слава нашим воинам, слава Украине. Свой забитый гол хотел бы посвятить своему другу, к сожалению, погибшему на фронте. Андрюха Яремчук, этот гол для тебя. У него скоро день рождения, – сказал Понедельник.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Кривбасс - Заря Андрей Понедельник
Источник ФК Кривбасс
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