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Чемпионат Португалии
Жил Висенте
11.12.2023 22:15 – FT 1 : 1
Морейренсе
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Португалия
12 декабря 2023, 02:11 |
18
0

Чемпионат Португалии. Ничья Жил Висенте и Морейренсе

Состоялся поединок 13 тура чемпионата Португалии

12 декабря 2023, 02:11 |
18
0
Чемпионат Португалии. Ничья Жил Висенте и Морейренсе
Getty Images/Global Images Ukraine

13-й тур чемпионата Португалии закончился матчем между «Жил Висенте» и «Морейренсе». Игра закончилась ничьей, команды забили по одному голу.

Оба гола были забиты с пенальти. Сначала хозяев отличился на 6 минуте Тиба, а тогда Андре Луис под конец игры спас ничью для «Морейренсе».

Чемпионат Португалии. 13 тур

Жил Висенте – Морейренсе – 1:1

Голы: Тиба, 6 пен – Андре Луис, 83, пен

Напомним, в чемпионате Португалии из лидеров победил только «Порту» – «Бенфика» сыграла вничью, а «Спортинг вообще проиграл.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

83’
ГОЛ ! С пенальти забил Андре Луис (Морейренсе).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Педру Тиба (Жил Висенте).
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Источник Sport.ua
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