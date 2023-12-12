Чемпионат Португалии. Ничья Жил Висенте и Морейренсе

13-й тур чемпионата Португалии закончился матчем между «Жил Висенте» и «Морейренсе». Игра закончилась ничьей, команды забили по одному голу.

Оба гола были забиты с пенальти. Сначала хозяев отличился на 6 минуте Тиба, а тогда Андре Луис под конец игры спас ничью для «Морейренсе».

Чемпионат Португалии. 13 тур

Жил Висенте – Морейренсе – 1:1

Голы: Тиба, 6 пен – Андре Луис, 83, пен

Напомним, в чемпионате Португалии из лидеров победил только «Порту» – «Бенфика» сыграла вничью, а «Спортинг вообще проиграл.

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