Чемпионат Португалии. Ничья Жил Висенте и Морейренсе
Состоялся поединок 13 тура чемпионата Португалии
13-й тур чемпионата Португалии закончился матчем между «Жил Висенте» и «Морейренсе». Игра закончилась ничьей, команды забили по одному голу.
Оба гола были забиты с пенальти. Сначала хозяев отличился на 6 минуте Тиба, а тогда Андре Луис под конец игры спас ничью для «Морейренсе».
Чемпионат Португалии. 13 тур
Жил Висенте – Морейренсе – 1:1
Голы: Тиба, 6 пен – Андре Луис, 83, пен
Напомним, в чемпионате Португалии из лидеров победил только «Порту» – «Бенфика» сыграла вничью, а «Спортинг вообще проиграл.
События матча
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