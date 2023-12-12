Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Зинченко и Артета провели пресс-конференцию перед матчем ЛЧ с ПСВ
Лига чемпионов
12 декабря 2023, 00:55 | Обновлено 12 декабря 2023, 01:06
371
0

ФОТО. Зинченко и Артета провели пресс-конференцию перед матчем ЛЧ с ПСВ

12 декабря «Арсенал» сыграет против ПСВ в Эйндховене

12 декабря 2023, 00:55 | Обновлено 12 декабря 2023, 01:06
371
0
ФОТО. Зинченко и Артета провели пресс-конференцию перед матчем ЛЧ с ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета

12 декабря состоится матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе В между командами ПСВ и «Арсенал».

Поединок пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

11 декабря «канониры» проводили тренировку в Лондоне, после чего и отправились в Эйндховен.

Украинский защитник столичного клуба Александр Зинченко и наставник команды Микель Артета провели предматчевую пресс-конференцию, несмотря на то, что тренировались и прилетели в тот же день.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета:

«ПСВ действительно впечатляет. Как они играют, последовательность и то, как они выигрывают матчи... Они были чрезвычайно доминирующими. Не только в этом сезоне, но и в прошлом. Огромная заслуга тренерского штаба.

Сака? Он в порядке. С несколькими игроками мы решили провести еще один день восстановления всего за 48 часов до матча. Букайо отыграл много минут».

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко:

«Мы всегда играем ради нашей эмблемы и наших болельщиков. Неважно, какие будут соревнования, мы покажем свои лучшие результаты».

ФОТО. Зинченко и Артета провели пресс-конференцию перед матчем ЛЧ с ПСВ и прогулялись по стадиону

foto-zinchenko-i-arteta-proveli-press-konferentsiyu-pered-matchem-lch-s-psv-i-progulyalis-po-stadionu
foto-zinchenko-i-arteta-proveli-press-konferentsiyu-pered-matchem-lch-s-psv-i-progulyalis-po-stadionu-foto-1
foto-zinchenko-i-arteta-proveli-press-konferentsiyu-pered-matchem-lch-s-psv-i-progulyalis-po-stadionu-foto-2
foto-zinchenko-i-arteta-proveli-press-konferentsiyu-pered-matchem-lch-s-psv-i-progulyalis-po-stadionu-foto-3
foto-zinchenko-i-arteta-proveli-press-konferentsiyu-pered-matchem-lch-s-psv-i-progulyalis-po-stadionu-foto-4

По теме:
Унион Берлин – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Манчестер Юнайтед – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСВ – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
фото Александр Зинченко фотогалерея Микель Артета пресс-конференция Лига чемпионов ПСВ
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Есть некоторые наработки по усилению»
Футбол | 11 декабря 2023, 20:49 24
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Есть некоторые наработки по усилению»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Есть некоторые наработки по усилению»

Тренер «Динамо» – о планах и итогах первой части сезона

ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова
Футбол | 12 декабря 2023, 01:40 0
ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова
ОФИЦИАЛЬНО. Месси сыграет с Роналду. Названа дата матча с участием Кривцова

«Интер Майами» все-таки отправится на в Саудовскую Аравию на игру против «Аль-Насра»

ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
Футбол | 11.12.2023, 16:44
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
ВАЦКО: Андрей Шевченко больше не хочет быть президентом УАФ
Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика
Футбол | 11.12.2023, 15:29
Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика
Тренер испанского гранда лично заинтересован в трансфере Артема Довбика
Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
Футбол | 11.12.2023, 17:45
Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
Наказаны за пенальти. Комитет арбитров УАФ отстранил Монзуль и Романова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
Побит рекорд Лионеля Месси. Самый большой контракт в истории спорта
10.12.2023, 21:07 9
Футбол
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
Трагедия случилась на матче Гранады и Атлетика Бильбао. Игра остановлена
10.12.2023, 19:45 3
Футбол
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
Мичел оценил победу над Барсой и рассказал, что значит лидерство Жироны
11.12.2023, 05:35 1
Футбол
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
У кого 8.3? Названы оценки Довбика и Цыганкова за матч Барселона – Жирона
11.12.2023, 01:20 7
Футбол
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
Цыганков отдает, Довбик забивает. Жирона победила Барселону
11.12.2023, 00:03 102
Футбол
Кубок мира. Украина – пятая в мужской эстафете в Хохфильцене
Кубок мира. Украина – пятая в мужской эстафете в Хохфильцене
10.12.2023, 13:55 20
Биатлон
ЧМ по гандболу среди женщин. Сборная Украины уступила и Аргентине
ЧМ по гандболу среди женщин. Сборная Украины уступила и Аргентине
10.12.2023, 14:31 10
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем