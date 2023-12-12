12 декабря состоится матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе В между командами ПСВ и «Арсенал».

Поединок пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

11 декабря «канониры» проводили тренировку в Лондоне, после чего и отправились в Эйндховен.

Украинский защитник столичного клуба Александр Зинченко и наставник команды Микель Артета провели предматчевую пресс-конференцию, несмотря на то, что тренировались и прилетели в тот же день.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета:

«ПСВ действительно впечатляет. Как они играют, последовательность и то, как они выигрывают матчи... Они были чрезвычайно доминирующими. Не только в этом сезоне, но и в прошлом. Огромная заслуга тренерского штаба.

Сака? Он в порядке. С несколькими игроками мы решили провести еще один день восстановления всего за 48 часов до матча. Букайо отыграл много минут».

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко:

«Мы всегда играем ради нашей эмблемы и наших болельщиков. Неважно, какие будут соревнования, мы покажем свои лучшие результаты».

ФОТО. Зинченко и Артета провели пресс-конференцию перед матчем ЛЧ с ПСВ и прогулялись по стадиону