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Саудовская Аравия
11 декабря 2023, 23:24 |
165
0

Кубок Саудовской Аравии. Клуб Кулибали и Митровича вышел в полуфинал

Стали известны три полуфиналиста турнира

11 декабря 2023, 23:24 |
165
0
Кубок Саудовской Аравии. Клуб Кулибали и Митровича вышел в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Митрович

Сегодня, 11 декабря стали известны три полуфиналиста Кубка короля Саудовской Аравии сезона 2023/2024. В четверку лучших вышли «Аль-Халидж», а также «Аль-Хиляль», за который выступают такие звезды как Яссин Буну, Калиду Кулибали, Сергей Милинкович Савич и Александар Митрович.

1/4 финала

Абха – Аль-Халидж – 1:2
Голы: Токо Экамби 61 – Мартинш 30, Нарей 83

Аль-Хиляль – Аль-Таавун – 3:0
Голы: Майкл 45+2, Митрович 51, Малком 84

Также в полуфинал вышел «Аль-Наср» Криштиану Роналду, который обыграл «Аль-Шабаб» 5:2. Последний полуфиналист определится 19 декабря в матче между «Аль-Фейсали» и «Аль-Иттихадом». Полуфиналы и финал турнира состоятся уже в 2024 году.

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Кубок Саудовской Аравии по футболу Абха Аль-Халидж Аль-Хиляль Аль-Таавун
Источник Sport.ua
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