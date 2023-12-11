Кубок Саудовской Аравии. Клуб Кулибали и Митровича вышел в полуфинал

Сегодня, 11 декабря стали известны три полуфиналиста Кубка короля Саудовской Аравии сезона 2023/2024. В четверку лучших вышли «Аль-Халидж», а также «Аль-Хиляль», за который выступают такие звезды как Яссин Буну, Калиду Кулибали, Сергей Милинкович Савич и Александар Митрович.

1/4 финала

Абха – Аль-Халидж – 1:2

Голы: Токо Экамби 61 – Мартинш 30, Нарей 83

Аль-Хиляль – Аль-Таавун – 3:0

Голы: Майкл 45+2, Митрович 51, Малком 84

Также в полуфинал вышел «Аль-Наср» Криштиану Роналду, который обыграл «Аль-Шабаб» 5:2. Последний полуфиналист определится 19 декабря в матче между «Аль-Фейсали» и «Аль-Иттихадом». Полуфиналы и финал турнира состоятся уже в 2024 году.