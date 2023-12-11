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  4. Ньюкасл может подписать легенду Тоттенхэма
Англия
11 декабря 2023, 22:06 |
1114
0

Ньюкасл может подписать легенду Тоттенхэма

Уго Льорис может подменить Ника Поупа

11 декабря 2023, 22:06 |
1114
0
Ньюкасл может подписать легенду Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

«Ньюкасл» продолжает поиски нового голкипера после того, как тяжелую травму получил основной вратарь команды Ник Поуп. По информации Sunday Mirror, руководство «Сорок» рассматривает кандидатуру легенды «Тоттенхэма» Уго Льориса.

36-летний французский вратарь в нынешнем сезоне полностью потерял доверие тренерского штаба команды и не принял участие ни в одном матче. Ранее сообщалось об интересе «Ньюкасла» к Давиду Де Хеа, который сейчас остается свободным агентом.

Напомним, по прогнозам врачей, Ник Поуп пропустит примерно четыре месяца.

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Ньюкасл Уго Льорис Ник Поуп Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ
Источник Sunday Mirror
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