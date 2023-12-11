Ньюкасл может подписать легенду Тоттенхэма

«Ньюкасл» продолжает поиски нового голкипера после того, как тяжелую травму получил основной вратарь команды Ник Поуп. По информации Sunday Mirror, руководство «Сорок» рассматривает кандидатуру легенды «Тоттенхэма» Уго Льориса.

36-летний французский вратарь в нынешнем сезоне полностью потерял доверие тренерского штаба команды и не принял участие ни в одном матче. Ранее сообщалось об интересе «Ньюкасла» к Давиду Де Хеа, который сейчас остается свободным агентом.

Напомним, по прогнозам врачей, Ник Поуп пропустит примерно четыре месяца.