Легенда Манчестер Юнайтед может заменить травмированного вратаря в Ньюкасле

Испанский голкипер Давид Де Хеа может вернуться в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает Daily Mail, вратарь, нынешним летом покинувший «Манчестер Юнайтед» после 12 лет выступлений за «красных дьяволов», рассматривается в качестве замены своему коллеге из «Ньюкасла» Нику Поупу, получившему тяжелую травму. По информации источника, Поуп пропустит около четырех месяцев, так что вариант с приглашением Давида видится вполне реальным.

Отметим, что Де Хеа выступал за «МЮ» с 2011-й по 2023-й. За это время голкипер провел 545 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, став чемпионом и обладателем Кубка Англии, дважды выиграв Кубок Лиги, трижды – Суперкубок страны, а также став триумфатором Лиги Европы в 2017-м.