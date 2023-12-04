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  4. Легенда Манчестер Юнайтед может заменить травмированного вратаря в Ньюкасле
Англия
04 декабря 2023, 14:38 |
886
0

Легенда Манчестер Юнайтед может заменить травмированного вратаря в Ньюкасле

Испанец Де Хеа выступал за «красных дьяволов» на протяжении 12 лет

04 декабря 2023, 14:38 |
886
0
Легенда Манчестер Юнайтед может заменить травмированного вратаря в Ньюкасле
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Испанский голкипер Давид Де Хеа может вернуться в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает Daily Mail, вратарь, нынешним летом покинувший «Манчестер Юнайтед» после 12 лет выступлений за «красных дьяволов», рассматривается в качестве замены своему коллеге из «Ньюкасла» Нику Поупу, получившему тяжелую травму. По информации источника, Поуп пропустит около четырех месяцев, так что вариант с приглашением Давида видится вполне реальным.

Отметим, что Де Хеа выступал за «МЮ» с 2011-й по 2023-й. За это время голкипер провел 545 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, став чемпионом и обладателем Кубка Англии, дважды выиграв Кубок Лиги, трижды – Суперкубок страны, а также став триумфатором Лиги Европы в 2017-м.

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Давид Де Хеа Манчестер Юнайтед Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма
Источник Daily Mail
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